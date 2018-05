Sjuksköterska stal narkotika - yrkeslegitimation återkallas

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd drar in legitimationen för en sjuksköterska som tidigare dömts för stöld av läkemedel på psykkliniken i Kalmar. Legitimationen återkallas eftersom sjuksköterskan inte uppfyllt villkoren i sin behandlingsplan.

Det var i april 2016 som sjuksköterskan dömdes för sex olika stölder av narkotiska preparat från en av landstingets psykiatriska mottagningar samt för narkotikabrott. Domen gjorde att Inspektionen för vård och omsorg beslutade om en treårig prövotid för att sjuksköterskan skulle få behålla sin legitimation.

Under prövotiden skulle sjuksköterskan regelbundet sända in läkarintyg, provsvar och utdrag ur belastningsregistret. Något som inte har gjorts. Faktum är att sjuksköterskan inte har skickat in några handlingar alls.

Med skälet att sjuksköterskan inte fullföljt sin behandlingsplan återkallas sjuksköterskans legitimation omedelbart.