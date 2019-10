Skådespeleriet hjälpte Andreas att tackla psykiska ohälsan

Foto: Agnes Aronsson

Andreas Rylander från Kalmar lever för skådespeleriet och det har hjälpt honom genom perioder av psykisk ohälsa. Den 21 oktober har filmen ”The Huntress: Rune of the dead” premiär där han har en av de stora rollerna.

Året är 811 nära Birka. En familj med två döttrar, en mor och en farfar lever under tuffa förhållanden och kämpar för att få ihop mat. De väntar på att fadern ska komma hem från en vikingaräd, men han har varit borta i två år och familjen vet inte om han är vid liv.

Den äldsta dottern Runa hittar en dag den skadade krigaren Torulf ute i skogen och bestämmer sig för att ta med honom hem. Det visar sig att han färdades på samma räd som Runas far och att han är skickad för att skydda familjen från en annalkande fara. Så börjar handlingen till ”The Huntress: Rune of the dead” som har premiär den 21 oktober.

– Det är inte en actionfilm, det är en psykologisk dramaskräck. En långsam film som sakta byggs upp, säger Andreas Rylander från Kalmar, som spelar vikingakrigaren Torulf.

”The Huntress: Rune of the dead” spelades in förra sommaren utanför Ekerö. Filmen är en svensk produktion på uppdrag av det amerikanska bolaget INT, som är distributör. Den största delen av skådespelarensemblen i filmen är däremot svenskar.

– Det kommer vara galapremiär i Stockholm, så det blir häftigt. Just nu skickas filmen till filmfestivaler så förhoppningsvis kanske vi vinner lite priser. Den har fått bra betyg på IMDB och finns redan att få tag på via till exempel ITunes, SF Anytime, Google Play och Amazon, berättar Andreas.

Han har lagt ner mycket tid på att träna fightteknik med yxa inför rollen. Att använda kroppen och att syssla med kreativt skapande har blivit ett utlopp för att hantera den psykiska ohälsa som han tidigare lidit av.

– Skådespeleriet motiverar mig i livet. Det är en ingång till att nå delar av mig själv som jag annars inte hade nått. Jag har lidit av depression och panikångest, och det är tungt ibland. Skådespeleriet handlar inte bara om att fly, utan också om att få skapa. När jag skådespelar mår jag som bäst och är som lyckligast.

Bilder från inspelningen av Rune of the dead.

Med sin egna psykiska ohälsa i bagaget valde Andreas Rylander att läsa till undersköterska med inriktning psykiatri.

– Nu arbetar jag på psyk här i Kalmar, och jag känner att jag har en förståelse för hur andra har det när jag själv har lidit av samma sak. Utöver skådespeleri har träning och meditation hjälpt mig.

För Andreas har det varit självklart att skådespela ända sedan roliga timmen i grundskolan. Trots att han inte har gått någon formell utbildning inom skådespeleri var Andreas Rylander med i sin första långfilm, ”The Unknown” 2002 och sedan dess har han haft roller i många produktioner. Bland annat har han medverkat i långfilmen ”Fröken Julie”, den prisbelönta kortfilmen ”Legend of Dark Rider” samt fanfilmen”Star Wars: Threads of Destiny”, med tio miljoner visningar på Youtube. Han har också spelat i den holländska tv-serien ”Kroongetuige” (Kronvittnet), och tv-serien ”Brorsor 4-ever” (TV4), samt gjort röster till dataspel och naturdokumentärer.

Vad har du på gång framöver?

– Det är tyvärr mycket som jag inte får berätta om än, men jag har några filmer på gång. Jag spelar även en av de fyra huvudrollerna i en tv-serie som heter ”99 problems”, som vi har filmat ett pilotavsnitt för. Förhandlingarna kring den pågår nu och det finns bra förutsättningar för att den ska gå igenom. Det är en väldigt kontroversiell och brutal serie, säger Andreas.

På frågan hur han ser på framtiden kommer svaret snabbt - han vill fortsätta skådespela.

– Det är ganska många skådespelare som har visionen om pengar och berömmelse, och skådespeleriet är ett sätt för dem att nå dit. Jag ser inte negativt på berömmelse och pengar, för det öppnar upp möjligheter. Men sedan finns det andra som verkligen lever för skådespeleriet, såsom jag, och jag vill verkligen fortsätta med det. Det viktigaste för mig är att jag får roller. Det är inget val för mig - jag måste skådespela.

Foto: Agnes Aronsson

Lite om: Andreas Rylander Ålder: 39 Bor: Kvarnholmen i Kalmar Familj: Hunden Talos, föräldrar och syster. Jobbar: Inom psykiatrin och som skådespelare. Aktuell med: Premiär av filmen ”The Huntress: Rune of the dead” där Andreas spelar karaktären Torulf. Släpper även EP på fredag med sitt tvåmannaband Agrestic. Andreas släppte även nyligen album med sitt andra band Atomic Moonshine. Gör annars: När han inte skådespelar eller jobbar inom psykiatrin tränar Andreas kampsport, styrketränar eller springer med hunden Talos. Han gör även musik, skriver texter och sjunger. Visa mer...