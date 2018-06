Skälby 4H får mest när bygdepeng delas ut

Foto: Lindah Tisjö

1 149 706 kronor delas ut i bygdepeng till lokala föreningar. Mest pengar får Skälby 4H-klubb.

Föreningar, byalag eller andra intressegrupper kan ansöka om bygdepeng för att utveckla sin by, ort eller stadsdel. Ansökningar om bygdepeng ska vara förankrade bland invånarna i området som berörs. Bygdepengens maxbelopp uppgår till 300 000 kronor per ort, by eller stadsdel.

Skälby 4H-klubb är den organisation som beviljas störst bidrag. De får maxbeloppet 300 000 kronor. Pengarna ska enligt ansökan gå till att försköna Skälby genom att bygga gärdsgårdar och vindskydd för djur och människor.

Näst mest får Tvärskogs bygdeförening tätt följt av Mortorps intresseförening. De beviljas 225 000 respektive 218 275 kronor. Tvärskogs bygdeförening ska bland annat upprusta en badplats och i Mortorp ska småskolan utvecklas.

Hobbyverkstaden Kalmar makerspace tilldelas 160 000 kronor för att köpa in verktyg, utrustning och inventarier. Andra organisationer som beviljas bygdepeng är Gamla Sandviks samfällighetsförening, Nya Ekenäs samfällighetsförening, Kolboda Båtklubb, Karlslunda byalag och Slakmöre bygdegårdsförening.

Ljungbyholms GOIF fick avslag på sin ansökan om 42 500 kronor för att skjuta på alkoholdebuten för ungdomar, med motiveringen att projektet riktar sig till medlemmar i föreningen och därmed inte kommer hela bygden till gagn.