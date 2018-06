Skärgårdsstaden inflyttningsklar – ett år efter byggstart

De första hyresgästerna flyttar snart in i de nybyggda fyra- och femvåningshusen i Skärgårdsstaden, sydväst om sjukhuset. Under torsdagen visade Kalmarhem upp lägenheterna.

Foto: Fredrik Svensson

Det var under sommaren 2017 som spaden sattes i marken. Då hade Skärgårdsstaden planerats under gott och väl tio års tid. Men själva bygget har gått fort, och snart flyttar de första hyresgästerna in.

– Det har gått fort att bygga, husen är nyckelfärdiga, säger Tony Johansson, projektledare Kalmarhem.

– När väl stommen kommer så brakar det till, sedan tar det lång tid att få till exempel alla lister på plats.

Totalt handlar det om 102 hyresätter, fördelade på ettor, tvåor och treor. Två av de fyra husen blir bebodda från och slutet av juni, och de två andra från 1 november.

– Ettorna, tvåorna och treorna är jämt fördelade, två av varje på varje våning.

–Det är ett härligt läge ett stenkast från Stensö, grönt och lummigt. Allt är redan uthyrt, vi hade cirka 1 000 sökande.

Foto: Fredrik Svensson

Lägenheterna har öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. En trea går på knappt 8 000 i månaden, och en etta på 26 kvadratmeter ligger på 4 200 kronor.

Tvåorna och treorna är spegelvända på varje våningsplan, ettorna finns i två versioner. Men alla lägenheter har lika stora balkonger.

– Några av balkongerna har utsikt över Skyttis och kan se matcherna gratis.

I trapphuset sitter en nyhet som ska testas för att eventuellt hamna i fler av Kalmarhems hus – en digital, interaktiv informationstavla.

– Där ska vi kunna skicka ut information direkt om till exempel vattnet stängs av. Och i de hus som har tvättstuga ska du med taggen kunna hamna på din egen sida och boka.

Nästa projekt för Tony Johansson och hans kollegor är det 14-våningshus som ska byggas i närheten.

– Där kommer spaden i jorden någon gång oktober–november.

