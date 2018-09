Nästa vecka, den 1–5 oktober, är det tema skördevecka hos kommunens förskolekök och skolrestauranger.

Foto: Lina Watanen

Temat innebär att köken använder sig av säsongens rotfrukter och frukter i maten hela veckan. Dessutom har vissa skolmatsalar försetts med utställningar med fakta om rotfrukter, äpplen och pumpor.

Under veckan vill kommunen även särskilt välkomna föräldrar att äta tillsammans med sina barn. Ett erbjudande som gäller en gång per termin och barn för alla vårdnadshavare under hela året.