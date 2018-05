Skulderna har ökat i tio av tolv kommuner

Foto: Grafik: Nyhetsbyrån Siren Foto: Fredrik Sandberg / TT

Tio av tolv kommuner i Kalmar län har sedan valåret 2014 ökat sina skulder. Det visar Nyhetsbyrån Sirens granskning. Störst ökning av skulder har Mörbylånga kommun.

Vi är inte ensamma. Sirens sammanställning av SCB:s senaste siffror visar att 80 procent av landets kommuner ökat sin skuldsättning i kronor per invånare under perioden 2014-2017.

Prognosen är också att skulderna kommer att fortsätta öka.

– Det räcker inte med det löpande kassaflödet i en så investeringsintensiv period som vi är inne i, säger Mattias Bokenblom, forskningsansvarig på låneinstitutet Kommuninvest, till Nyhetsbyrån Siren.

Allt fler kommuner lånar idag till investeringar även i de skattefinansierade kärnverksamheterna. Det handlar om allt från VA-utbyggnader till bygge av bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden.

I Mörbylånga kommun har skulderna ökat med närmare 15 000 kronor per invånare sedan 2014. Från 46 613 kronor per invånare till 61 291 kronor per invånare.

– Det är aldrig roligt att låna pengar. Men för att få en utveckling i kommunen och samhället och motverka en urbanisering så känns det viktigt att utveckla kommunen, sa kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) i en intervju med Sveriges Radio bara ett år efter förra valet.

Redan då låg den totala skulden på över en miljard kronor och de senaste åren har skulden ökat, bland annat har över 50 miljoner lånats upp för en VA-utbyggnad.

Mörbylånga är idag en moderatledd kommun, men trenden med ökade lån och ökade skulder har varit tydlig över hela landet, oavsett region och politisk färg.

SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog säger att bakgrunden till den höga belåningen är att kommunerna har gått starkt ekonomiskt under de senaste åren och gynnats av det låga ränteläget.

– Det har inte genomförts stora investeringsprojekt på många håll sedan 1970- och 80-talen, så behoven har varit och är fortsatt väldigt stora, säger hon till Siren.

Ett förändrat ekonomiskt läge med snabbt stigande räntor är ett scenario som enligt Mattias Bokenblom skulle innebära att kommunernas kostnader för lånen riskerar att skena iväg.

Bokenblom pekar dock på att många lån ligger bundna och att det kommer att ta flera år innan en räntehöjning får fullt genomslag. Att välja att skjuta på nödvändiga investeringar kan samtidigt visa sig riskabelt politiskt, inte minst inför ett val.

– Medborgarna kanske börjar knorra om utlovade förskolor inte byggs som planerat. Varje kommun jobbar med sina finansieringslösningar men de flesta är bekväma med lånemodellen, säger Bokenblom till Siren.

Två kommuner i länet har samtidigt lyckats betala av och minska sina skulder, Högsby och Vimmerby. Samtidigt ligger de båda kommunerna tillsammans med Mörbylånga topp tre när det gäller vilka kommuner som är högst skuldsatta.

Högsby har en skuld på 64 902 kronor per invånare och Vimmerby en skuld på 45 193 kronor per invånare.

Ett 80-tal kommuner i landet har under mandatperioden valt att höja skatten för att fylla på kommunkassan. Det visar SCB:s siffror.

I Kalmar län handlar det om fyra kommuner; Oskarshamn, Emmaboda, Nybro och Vimmerby där Oskarshamn är den kommun som sticker ut. Medan de andra har höjt skatten med 0,5 procent har Oskarshamn höjt den med 0,75 procent.

– Det är politiskt modigt, det vi har gjort. Vi har inte höjt skatten för att pengarna har varit slut utan för att vi vill prestera mera och göra mera, sa dåvarande kommunalråd Peter Wretlund (S) när skattehöjningen var ett faktum vid årsskiftet 2015/2016.

Wretlund såg alltså skattehöjningen som en satsning snarare än en nödlösning.

Men att se en skattehöjning som en satsning är ingen bild som Annika Wallenskog delar.

– Skattehöjning är den metod som används om inget annat står till buds. Ofta handlar det om mindre kommuner som tappat invånare och haft svårt att få sin ekonomi att gå ihop. Vi kan också se att flera kommuner som höjt skatten sedan har sänkt den igen när ekonomin förbättrats, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

Läs mer: