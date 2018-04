Smygpremiär för Talent Club

Foto: Karin Asmundsson

Nu växlar Talent Coach upp, och startar Talent Club. I onsdags var det smygpremiär på Magasinet i Kalmar för inbjudna gäster som fick lyssna till Dimpker Brothers och Trofast.

Bo Nikolausson är ansvarig för Talent Coach, som är ett projekt för att hjälpa artister från Kalmar län ut i världen. Det startades 2011 av Länsmusiken med stöd av regionförbundet Tillväxtverket och flera av länets kommuner.

Sedan starten har flera av artisterna slagit igenom både nationellt och internationellt. Bland artisterna finns Adee, Elin Namnieks, Dimpker Brothers, Ida Gratte, Mollie Minott och Trofast.

Onsdagens spelning var ett sätt att visa upp lokala artister för en lokal publik, och tanken är att det ska bli ett återkommande evenemang.

– Tre gånger på våren, tre gånger på hösten, på olika ställen i länet och med olika artister, säger Bo.

Konserterna är inte bara till för att publiken ska få möta unga artister, lika viktigt är att bygga nätverk mellan olika aktörer

Talent Coach har numera ytterligare internationell expertis också på hemmaplan. Mark Bounds är sedan en tid knuten till projektet. Han har arbetat med artistutveckling på flera skivbolag i England, och är fascinerad över att den verksamheten i Sverige är offentligt finanisierad.

Dimpker Brothers, bröderna Adam och Martin, vann finalen i Musik Direkt för tre år sedan. De skriver sitt eget material. Debutskivan Days of Wonder, spelades in i USA och släpptes i slutet av februari. I Höstas spelade de på Rockwood Music Hall i New York, och I vår har de varit i Texas och framträtt på SXSW i Austin som är en av världens största musikfestivaler. Bröderna säger själva att de inte valde musiken, utan att musiken valde dem.

Trofast, Jonas Hammenvik, har haft flera miljoner lyssningar på Spotify. Han har släppt flera skivor, och har spelat tillsammans med artister som Ison & Fillie, Syster Sol och Petra Markkund.