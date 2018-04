Snickare från Boston öppnar egen musikaffär

Foto: Andreas Bendroth

Scott Langenfeld är hobbymusikern och snickaren från Boston, Massachusetts som sedan februari driver musikaffären Kalmar Rocks vid Lorensbergsleden. ”Det är lite av en dröm som går i uppfyllelse”.

I det gula gamla stationshuset vid Lorensbergselden står dörren på vid gavel. Rockmusik sipprar ut ur högtalarna och det är en välkomnande känsla.

Bakom disken står butiksinnehavaren Scott Langenfeld och förbereder lite kaffe.

– Jag har bara annonserat på Facebook hittills så det här blir den första intervjun jag gör, säger Scott på engelska, med bred charmfull amerikansk accent.

Något enstaka svenskt ord blir det under intervjun när undertecknad inte förstår, men annars är det engelska rakt igenom.

– Jag har varit här i åtta år, men jag fortfarande inte så bra på svenska.

Det var när Scott och hans svenska fru fick barn som de båda bestämde sig att flytta från USA till Sverige.

– Det var överenskommelsen vi hade, så nästan i samma stund som vår son föddes så satte jag upp till salu-skylten utanför huset, haha.

Han berättar att han aldrig skulle låta sitt barn växa upp i USA.

– Systemet är något helt annat där. Det är bara att ta vården. Jag tror jag har varit på akuten 3-4 gånger med min son. Det hade aldrig hänt i USA. Då hade jag varit bankrutt vid det här laget. Skolsystemet är också bättre. Bara det att barnen får gratis lunch.

Scott är snickare i grunden och när han kom till Sverige startade han först en egen byggfirma.

– Då bodde vi i Löttorp så det var mycket lättare att få jobb där. När vi sen flyttade till Kalmar för att min fru ville komma närmare sjukhuset där hon jobbade så blev konkurrensen mycket större.

Han slutade med byggfirman och började söka andra jobb och hamnade till sist på Studieförbundet Studiefrämjandet och deras musikavdelning i Kalmar.

– De har massa replokaler i en gammal militärbas ute vid flyget som jag fick ansvar för. Jag gjorde även reparationer av instrument åt dem och var deras ljudtekniker.

Scott är själv hobbymusiker och har spelat gitarr ända sedan han var liten, så musiken har alltid funnits nära till hands.

Som hantverkare har han också blivit en självlärd instrumentbyggare. I nya butiken har en av sina hemmagjorda gitarrer hängande på väggen.

– Jag ville att gitarren skulle spegla mig så jag lät designa den så att den såg ut som en såg.

Förutom försäljning så erbjuder Scott även reparationer i den nya butiken av både gitarr, bas och trummor.

– Det är också det jag kommer sälja mest. Pianon och keyboards är mer Rylanders gebit och jag har varit tydlig med dem att jag inte vill konkurrera. Som de enda två musikaffärerna i stan känns det onödigt att stjäla kunder från varandra.

Precis som att konsumtionen av musik förändras i rask takt, förändras också hur man gör musik och det känns spontant som musikaffärerna lever en tynande tillvaro när alla kan sitta med en enkel laptop och spela in en hitlåt. Men Scott som själv spelar musik är av en annan uppfattning.

– Visst är det stor skillnad mot när jag var ung, men jag kan bara gå till mig själv. Jag blir på dåligt humör om jag inte har spelat gitarr på några dagar. Det märker inte minst min fru, haha. Så jag tror det fortfarande finns ett behov av att spela ett fysiskt instrument. You can not kill rock'n'roll, haha.