Solen och värmen håller i sig över påsk

Foto: Andreas Bendroth

Det högtrycksbetonade vädret håller i sig över påsk. På påskafton är det möjligt att temperaturen klättrar ända upp till 20 grader på sina håll.

– Vi har haft högtrycksbetonat väder under hela veckan och det håller i sig, säger meteorolog Mikael Sjöstrand på väderinstitutet Foreca.

I dag torsdag, kan man räkna med soligt väder i hela länet, svaga vindar och temperaturer på mellan 10-15 grader.

– De lägsta temperaturerna kommer vara längs kusten.

Vädret håller i sig under fredagen då det även kan bli lite varmare, mellan 14-18 grader. Under kvällen drar det dock in en del höga slöjmoln som kan hänga kvar lite under påskafton.

Varmast ser det ut att bli på påskafton med temperaturer på mellan 15 och 20 grader. Västliga vindar gör dessutom att kusten kan slippa att få de allra svalaste temperaturerna.

På påskdagen ser högtrycket ut att brytas ner en aning, i alla fall i den norra delen av länet som får det mer ostadigt och molnigt. Temperaturen fortsätter dock att ligga kring 15-19 grader.

– Det är lite osäkert vad som händer till annandag påsk, om högtrycket kommer ligga kvar eller inte. Där får man hålla sig lite uppdaterad på prognosen, säger Mikael Sjöstrand.

Generellt ser det dock ut att bli en härlig påsk vädermässigt i så gott som hela landet.

– Chansen att få det här fina påskvädret ökar desto längre in på våren som påsken ligger. Solen blir ju starkare och starkare ju längre in i våren vi kommer, säger Mikael Sjöstrand.