Solig helg efter åskan – sedan gör hösten entré

Foto: Janerik Henriksson/TT

Under natten mot torsdagen drog ett massivt blixtoväder in över Kalmar län med strömavbrott till följd. Nu väntar en sista helg med sommarvärme innan hösten slår ner bopålarna i Kalmar län.

Under natten mot torsdagen var det många länsbor som fick sömnen förstörd. Strax efter midnatt drog en kallfront in västerifrån som knuffade undan veckans varma och fuktiga luft, med ett kraftigt blixtoväder till följd.

– Under sommarhalvåret är det vanligt med åska och under augusti är det ännu lite vanligare då det är varmt i vattnet också. Det var vad som hände i natt, säger Per Holmberg, meteorolog vid Foreca.

– Och det kommer in ytterligare lite regn under torsdagen med risk för åska och någon åskskur. Men sedan klarnar det upp under kvällen och fredagen blir rätt solig.

De svala luften hänger emellertid kvar under fredagen och temperaturen väntas ligga på 21-22 grader. Men sedan får soldyrkarna en sista chans att krama ur sommaren.

– Det kommer tillfälligt in lite varmare luft till helgen och kan bli uppåt 25 grader under lördagen och söndagen.

– Efter helgen drar ny kall luft in och sedan ser det inte ut att bli mer högsommartemperaturer. Åtminstone inte under de kommande tio dagarna.

Så efter helgen är sommaren slut för denna gång?

– Ja, man får ta chansen att njuta. Sedan kan det bli någon sommardag under september med 25 grader, det har hänt flera gånger förut. Men svalare luft drar in och det blir kallare i vattnet, så under de dagarna kommer det inte kännas som sommar på alla sätt.