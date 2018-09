Söndag: Köer till Polis och akutvård

I din digitala söndagstidning berättar vi om köerna till Polisen, som tillhör de kortaste i landet, och köerna till akutmottagningarna, som blir både längre och kortare.

Foto: Mattias Rubin

Till Polisen i den region som Kalmar län tillhör är väntetiden en bra bit under rikssnittet. Och akutmottagningarna är väntetiderna också bättre än på de flesta platser i landet. Läs mer i söndagstidningen, antingen via ostrasmaland.se eller via e-tidningsappen.

Torget tar en titt på en rejäl väggmålning som göms i en vanlig personalmatsal.

Spelspalten hoppas på ett uppsving för historieberättandet – trots att det företag som hyllats för att ha blåst liv i äventyrsspelen har lagt ner verksamhet.

Och så blir det fler lokala nyheter, sport, kultur och nöje. Och det digitala korsordet, där du behöver bara klicka på sidan och sedan börja lösa. Lycka till!

Prenumerant? E-tidningen hittar du här!

Ännu inte prenumerant? Inga problem, nu har vi erbjudande om 1 månad för 1 krona!