Söndagstidningen för 80 år sedan

Östra Småland och Nyheterna har funnits som digital söndagstidning i snart två år. Men det är inte första gången som tidningarna har kommit ut på söndagar. För 80 år sedan, 1938, var det fyra dagar som gällde: söndag, tisdag, torsdag och lördag.

Söndagen den 2 oktober var det läget i omvärlden som tog mest plats på första sidan. Tyskland hade precis påbörjat ockupationen av Tjeckoslovakien. Dessutom tog Polen en bit av kakan och snappade åt sig Tescheudistriktet. Men den erövringen skulle komma åt hålla i knappt ett år, till september 1939 när Andra världskriget inleddes.

De lokala nyheterna var ofta korta, och handlade ofta om olika öppettider, sammanträden eller föreningsmöten. Under Hultsfreds-vinjetten går det att läsa att ”Hultfreds spritutlämningsställe, samma fastighet som Kemikalieaffären, öppnas fr. o. m. måndagen den 3 oktober 1938, och hålles öppet mellan kl. 9-10 fm, 1-2 em. samt kl. 2.30-5 em”, tillsammans med en uppmaning att lämna in motboken dagen innan ”varan” ska hämtas”.

Bland notiserna under Mönsterås-vinjetten märks att Torekovskompromissen ännu låg en bit in i framtiden. Den stackars köpmannen Ernst Johansson i Blomstermåla fick vacker ansöka hos kunglig majestät för att få tillbaka sitt körkort, som av någon icke angiven anledning dragits in.

Bland sportnotiserna märks avslöjandet att den tyska mästarinnan i höjdhopp egentligen är en man. Något som fick till följd att: ”rikssportledaren von Tschammer und Osten beordrat att alla idrottskvinnor skola läkarundersökas.

Ibland räckte inte spalterna till, och ibland blev det lite över. Då passade det bra med en uppmaning i stil med ”Gynna annonsörerna!” eller ”Prenumerera!”.

Och den som ville prenumerera fick hosta upp 10 kronor och 50 öre för ett år. Eller 1 krona och 25 öre för en månad. Men då fick de å ena sidan många tecken text, å andra sidan inte särskilt mycket bilder.