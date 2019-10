Späckat program på Ljus på kultur

Foto: Andreas Bendroth

Årets Ljus på Kultur invigs på fredag med en eld-och ljusshow med inspiration från Alice i underlandet. Sedan följer en späckad vecka, med musik, teater, föreställningar och föreläsningar.

Kalmar

Veckan avslutas söndagen 3 november med jubileumsföreställningen Vår bästa tid, under ledning av operasångaren Rickard Söderberg, på Kalmar teater.

Här är några tips:

Det blir teater för stora och små. Inte läskigt alls är en musikföreställning av och med Martin Ibohm för hela familjen, måndag kl 10 på stadsbiblioteket, Lilla spöket Laban spelas i Smedjan, i Smedby på onsdag. I Lassemaja och Hamletmysteriet ska Lasse och Maja hjälpa museichefen att leta efter Hamlets försvunna kungakrona, Kalmarsalen fredag och lördag.

Musikälskaren har mycket att välja på:

Södra Ölands Musikteater ger jubileumsföreställningen Sound of Musicals på Kalmar teater, två föreställningar på fredag kväll, och två föreställningar på lördag.

I år är det 50 år sedan Woodstockfestivalen.Det uppmärksammas i en konsert med bland andra Mikael Rickfors, Dan Hylander och Claes Yngström, fredag kväll Kalmarsalen.

Foto: Andreas Blomlöf

På söndagseftermidagen blir det irländsk musiksession på Skälby, och på kvällen framför domkyrkokören, musiker och solister Faurés Requiem samt Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. På söndagskvällen gästar dansgruppen Cullberg Kalmarsalen med föreställningen NEAR, och operafantasten kan uppleva opera på bio, Jules Messenets opera Manon visas på Kalmar teater i en livesändning.

På torsdagskvällen hyllas Björn och Benny i konserten Thank you for the music, med det bästa från BAO, Chess, Kristina från Duvemåla och Mamma Mia. Med Kalle Moraeus och Gunilla Backman,Kalmarsalen.

Lördagen 2 november är det festivaldag på Kalmar teater med teater, dans, utställningar, musik och akrobatik. På scen finns Sarbast Hassan, Songlines, Camerata Nordica, Alligator Gumbo, Rembetiko, Nordic samt Kantorns kapell.

Mora Träsk spelar klassiker som Tigerjakten och Klappa händerna i Falkenbergsskolan.

Den historieintresserade kan bland annat möta den första svarta kvinnan och prinsessan som blev misshandlad på slottet på vandringen Allt ljus på Kalmar historiska kvinnor, på fredag kväll. De gömda rummen på Kvarnholmen öppnas upp på tisdagskvällen, med start på Stortorget och avslutning med konsert med Ensemble Mare Balticum i domkyrka. I samband med arbeten i källaren under Nicodemussalen hittades ett skelett. På måndag berättar Peter Danielsson och Bengt Bengtsson om det, och storbråket vid Stortorget.

Emma Adbåge belönades med Augustpriset för sin bok Gropen. På tisdag kommer hon till stadsbiblioteket och berättar om sitt skapande. På onsdag berättar skräckboksförfattaren Lena Ollmark om sina böcker

Foto: Suvad Mrkonjic

Nyligen invigdes Byteatern, och på tisdag kan man gå en rundvandring bakom kulisserna med besök på repetitionerna av Hamlet.

På torsdagskvällen ordnas flera spökvandringar för den som vågar i Kalmar och på slottet, och på lördagen blir det spökvandring på Skälby kungsgård.

Ute på stan visas flera konstverk: Om simhopparen var en kvinna, en skulptur i stengods av Anabelí Díaz, ljusinstallationen Jordlinjer av Magnus Petersson vid Sveaplan samt ljusinstallationen Nothing to declare av Pernilla Frid vid Västerport. På fredagskvällen invigs installationerna med en vandring till säckpipetoner.

På Kalmar läns museum visas utställningarna på vakt mot supermakt, Kronan, Superkronan, Jenny Nyström, Sandby borg samt Sinsemellan – Gunilla Skyttlas kläder.

Foto: Ida Fältander

Konstmuseet visar Sydosten – design och konsthantverk, vernissage på lördag, samt CarlJohan De Geers Släkten och slavarna, och konstlabbet är öppet under höstlovet.

Van Gogh alive pågår oktober ut på Kalmar slott, där man också kan gå på bildbingo och följa med slottsmusen Petit på äventyr, och gå på guidade turer bland fängelsehålorna. På onsdagen kan man chatta både med Cecilia Vasa och hennes pappa.

Simon Leijnse visar vad monster kan göra, i Teatergalleriet, från torsdag. Åsa Kvissberg visar måleri hos Galleri Monica Strandberg, vernissage lördag 2 november.

Dessutom är det mängder av arrangemang på Öland.

Hela programmet finns på ljuspakultur.se, och på biblioteken.