Späckat program på Vallen i höst

Dans, mat och trädgård, dikter, föredrag och musik – det blir ett omväxlande program på Vallens soppteater i höst.

Foto: Karin Asmundsson

Konceptet är detsamma som tidigare, två föreställningar, lunch och kväll, först soppa sedan uppträdande, på torsdagar och på Vallen.

Höstens smygstartar under prideveckan, då Michael Segerström ska berätta om här det är att komma ut som bisexuell som 74-åring.

Foto: Malin Hoelstadt

ulrDet blir musik av olika slag, operapärlor med Pernilla Ingvarsdotter och Thomas Björklund, country med systrarna Ida och Evelina Seve och Niklas Brevestedt och Lise & Gertruds hyllningskonsert till Marie Fredriksson. Ida Gratte, också känd som Miss Sister, tolkar samtida kvinnliga musiker och framför sin egen musik.

Foto: FREDRIK PERSSON

– Hennes senaste låt ”Call me when you need me” ligger högt på musiktoppen runt om Europa Sydafrika och Indien, det är jättespännande, säger Andrea Gillman.

Anders Linder, som stått på scen sedan 50-talet bjuder på en musikföreställning om paradigmskiften, universum, livet och människan. Musikteatern Drömmen om regnbågen handlar om ett oväntat möte mellan Judy Garland och en journalist i mars 1969.

Foto: Bertil Ericson/TT

Kalevala är Finlands nationalepos, en hjältedikt i 50 sånger. Anders Larsson sammanfattar det på 45 minuter. Mer dikter blir det när Ismael Ataria, känd från Lerlin Lärlingar, läser egen poesi.

Det blir flera föreläsningar. Elisabeth Svalin Gunnarsson berättar om konstnärsparet Carl och Karin Larsson, Erika Åberg, tv-känd byggnadsantikvarier ska tala om byggnadsvård i vardagen. Henrik Ennart, Kalmarbördig vetenskapsjournalist ska berätta om livsstil i de blå zonerna, de plasterna på jorden där människorna blir äldst, och om maten vi äter. Ulrika Knutson är också från Kalmar. Hon avslutar säsongen med en föreläsning om Elin Wägner, radikal och provocerande journalist och författare.

Innan dess ska publiken fått en chans att själva agera. Erika Lundby ska föreläsa om stress, hälsa och mindfulness, och sedan får publiken prova på dans med henne som instruktör.

– Det här är tredje året för Kalmar teaterförening, och det är otroligt roligt. Publiken hör av sig och undrar ”när släpper ni programmet”, det är jätteroligt att det är så stort intresse, säger Ulf Bexell, Kalmar teaterförening.

Andrea Gillman är programansvarig, och började i våras. Då blev det sex föreställningar, och i höst blir det 14.

– Vi har velat ha ganska mycket lokal förankring, och vi har försökt göra en mix som passar alla. Vi ska både ta hand om den befintliga publiken och locka nya. Samarbetet med Kalmarsund pride kan locka en annan målgrupp.