Spännande experiment och installationer

Fire work with me är det gemensamma namnet på Konstfackskolans numera traditionsenliga examensutställning på The Glass Factory i Boda. Åtta studenter som tagit kandidatexamen och sju som tagit masterexamen visar verk i keramik och glas. I år har utställningen expanderat in i angränsande lokaler.

Foto: Jon Hertov

– Det är roligt att det är så många som arbetar stort, det är inte objekt utan installationer och allt fler studenter ser möjligheterna med glas säger Maja Heuer, som är chef för glasmuseet.

Flera av studenterna experimenterar och utforskar materialets möjligheter och begränsningar. Kristina Levén och Ulrika Barr har bildat konstnärsduon BarroLevén och arbetar med glas som atmosfärskapare för offentliga rum. De arbetar med återvunnet glas, ett poröst material som normalt används som isoleringsmaterial, som de har bearbetat med diamantborr.

– Sedan häller man på glasfärger och varm massa, och vi jobbar med glasets förmåga att forma sig själv, förklarar Kristina Levén.

Det blir spännande skulpturer, där slumpen delvis får styra det färdiga resultatet.

Duon visar dels sex skulpturer, dels en film där kameran långsamt rör sig runt två av skulpturerna, i en resa i glasstenarnas inre värld.

Jakob Larsson har satt upp en ”verkstad för potentiell keramik, som han beskriver som en mångfald av bluffar, lögner, sofisterier och logiska felslut. Skoj är det i varje fall. Johan Bjurman har gjort ett projekt om miljö, ekologi och material:

”Jag vill förstå min omgivning, använda allt, göra färg av marken, omvandla sand till glas, rita egna kartor. Allt material berättar en historia. Jag berättar vad jag ser genom min erfarenhet av glas och lera, sätter upp hållpunkter och skapar egna landmärken.”

Alex Krissberg har använt sig av komplicerade tekniker, som den klassiska italienska metoder för att ge liv åt en yta, och ser glasprocessen som en teater eller ett spektakel.

Andra bearbetar glaset, eller leran, mer handfast, som Isabella Asp Onsjö som går på sina glasbitar med slägga, och Sara Gewalt som bygger och sågar och bygger om sina keramiska verk.

Amy Worall hyllar flickigheten i sina rosa skulpturer, som är, tycker jag, en blinkning åt Niki de Saint Phalles skulpturer. Också Fanny Ollas ägnarsig åt flickor/ kvinnor, och kombinerar keramik med hår och speglar.

I gråtoner har Nina Salalaaiko gjort blommor, övergivna keramikblommor. Petter Rhodiners dubbla gröna svan med gulddetaljer är en kommentar till vår ambivalenta relation till naturen. Vacker eller smaklös, skrämmande eller fantastisk, det är upp till betraktaren.

Samtidigt med Konstfacks examensutställning öppnar 40 weeks later, Riksglasskolans examensutställning.