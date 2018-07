Statistik omgång 1-15

Så gick för Kalmar FF under 2008 – omgång för omgång.

Foto: Tobias Lundgren / SCANPIX

Omg 1

AIK–Kalmar FF 0–0

Kalmar: Petter Wastå – Arthur Sorin, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Patrik Ingelsten, Henrik Rydström, Viktor Elm, Rasmus Elm, Stefan Larsson (David Elm 59) – Cesar Santin.

26 515 åskådare hade sökt sig till Råsunda, men det var inget fotbollsgodis de fick se. Cesar Santin hade ett gyllene läge i 68:e minuten, men Daniel Örlund räddade. Även Mikael Eklund hade en fin nick.

"Taktiken, det var så fruktansvärt taktiskt i dag. Allt fungerade enligt planen, men som åskådare kan det inte varit så värst kul att kolla på", sade Stefan Larsson till Östra Småland efter matchen.

Omg 2

Kalmar FF– Ljungskile 3–1

1–0 Viktor Elm (36), 2–0 Rasmus Elm (59), 2–1 Aleksandar Kitic (63), Cesar Santin (65 str).

Kalmar: Petter Wastå – Arthur Sorin, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Patrik Ingelsten, Henrik Rydström, Viktor Elm, Rasmus Elm, Cesar Santin – David Elm.

Det här var bröderna Elms match. Viktor gjorde ett mål och spelade fram till ett, Rasmus gjorde ett (skott med vänstern). Ljungskile hade en enda riktig på målchans på 90 minuter, på den gjorde de mål.

"Jag hörde honom ropa så jag satte den på vänstern, hans bästa fot...", Viktor Elm om framspelningen till lillebror Rasmus.

Omg 3

Örebro–Kalmar FF 0–1

Patrik Ingelsten (80).

Kalmar: Petter Wastå – Arthur Sorin, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Patrik Ingelsten, Vitor Elm (Lasse Johansson 85), Viktor Elm, Henrik Rydström, Rasmus Elm, Cesar Santin – David Elm (Daniel Sobralense 74).

De missade chansernas match. Både Kalmar och Örebro hade 100 procentiga chanser utan att göra mål. Räddande ängel blev Patrik Ingelsten, på ett långt inkast från Rasmus Elm och efter en nickskarv från Daniel Sobralense gjorde han matchens enda mål.

"Jag borde ha satt den. Det kändes bra hela vägen, men den vek inte riktigt in som jag ville. Men det ska vara mål, egentligen", Lasse Johansson om sin frispark i slutminuterna.

Omg 4

Kalmar FF–Gais 4–0

1–0 Viktor Elm (44), 2–0 Patrik Ingelsten (46), 3–0 Patrik Ingelsten (56), 4–0 Patrik Ingelsten (80).

Kalmar: Petter Wastå – Arthur Sorin, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Patrik Ingelsten (Abiola Dauda 89), Viktor Elm, Henrik Rydström, Rasmus Elm (Lasse Johansson 77), Cesar Santin – David Elm (Daniel Sobralense 84).

Patrik Ingelsten och Cesar Santin dominerade. Tre mål av Ingelsten och två assist av Santin, "Bästa spelaren i allsvenskan" skrev Östra Smålands sportchef Niclas Wassmo om Santin. Kalmar gick i och med segern upp i allsvensk serieledning.

"Vi agerade som ett gäng skådespelare som hade tappat bort manuset", Nanne Bergstrand om första halvlek.

Omg 5

Sundsvall–Kalmar FF

0–1 Viktor Elm (28), 0–2 Marcus Lindberg (67).

Kalmar: Petter Wastå – Arthur Sorin, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Patrik Ingelsten, Viktor Elm, Hanrik Rydström, Rasmus Elm (Lasse Johansson 81), Cesar Santin (Jimmie Augustsson 89) – David Elm.

Kalmar övertygade utan att dominera, de malde ner Sundsvall. Henrik Rydström gjorde en av sina bästa matcher för säsongen och premierades med högt betyg av Östra Smålands utsände.

"Försvarsspelet var mycket bra hela matchen men framåt kan vi mycket bättre" Nanne Bergstrand var som vanligt inte helt nöjd.

Foto: Karl Nilsson

Omg 6

Kalmar FF–Hammarby 1–0

Patrik Ingelsten (90)

Kalmar: Petter Wastå – Arthur Sorin (Jimmie Augustsson 83), Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Patrik Ingelsten, Viktor Elm, Henrik Rydström, Lasse Johansson (Rasmus Elm 69), Cesar Santin – David Elm (Marcel Sacramento 87).

Ett bra spelande Kalmar hade mycket svårt att få in bollen, men så i den andra tilläggsminuten kom det förlösande målet. Efter en hörna når bollen Patrik "Bagarn" Rosengren som spelar fram en friställd Ingelsten. Jublet visste inga gränser.

"Jag hoppas att Césars skott träffade måsen som gjorde det här...", Målskytt Patrik Ingelsten betraktade på väg hem från matchen något misslynt sin bildörr på vilken någon fågel lämnat omisskännliga spår.

Omg 7

Kalmar FF–Helsingborg 4–2

1–0 Patrik Ingelsten (3), 2–0 Viktor Elm (19), 2–1 Christoffer Andersson (49), 3–1 David Elm (53), 3–2 självmål (64), 4–2 Viktor Elm (67).

Kalmar: Petter Wastå – Joachim Lantz, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund (Petter Lennartsson 38) – Patrik Ingelsten, Viktor Elm (Lasse Johansson 84), Henrik Rydström, Rasmus Elm, Cesar Santin – David Elm.

Mål och målchanser i massor. Men det var Kalmar som var det bättre laget och Henrik Larsson och hans Helsingborg var i ärlighetens namn inte nära några poäng. Bröderna Elm dominerade, som vanligt.

"Det har legat och tryckt lite i bakhuvudet. Eller egentligen har det tryckt ganska rejält. Det var inget av de snyggare målen, men det var jävligt skönt!", David Elm som gjorde mål efter att ha missat många chanser i matcherna innan.

Omg 8

Elfsborg–Kalmar FF 1–0

1–0 Fredrik Berglund (3).

Kalmar: Petter Wastå – Joachim Lantz, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Arthur Sorin (Petter Lennartsson 34) – Patrik Ingelsten (Jimmie Augustsson 69), Viktor Elm, Henrik Rydström, Rasmus Elm, Cesar Santin (Marcel Sacramento 76) – David Elm.

Säsongens första förlust, och det mot laget som skulle utmana om SM-guldet in i det sista. Kan ha varit årets sämsta insats av Kalmar som ska vara nöjt med att det bara blev ett Elfsborgsmål.

"Vi var inte ens tvåa eller trea på bollen. Elfsborg var det bättre laget", Nanne Bergstrand konstaterade fakta.

Foto: Karl Nilsson

Omg 9

Kalmar FF–Trelleborg 1–0

1–0 Cesar Santin (26 str).

Kalmar: Petter Wastå – Joachim Lantz, Patrik Rosengren (Lasse Johansson 82), Marcus Lindberg, Petter Lennartsson – Patrik Ingelsten, Viktor Elm, Henrik Rydström, Rasmus Elm, Cesar Santin – David Elm.

Kalmars lite sviktande form från Elfsborgsmatchen höll i sig även mot Trelleborg. Det var ingen bra match, men tre poäng räddades efter en säker straff av Cesar Santin sedan Viktor Elm blivit fälld.

"Jag får ju ställa upp och spela där Nanne vill ha mig, svårare är det inte. Det är bara att acceptera", Rasmus Elm fick spela högerback när "Bagarn" klev av skadad.

Omg 10

IFK Göteborg–Kalmar FF 3–2

0–1 Patrik Ingelsten (7), 0–2 Cesar Santin (39), 1–2 Jonas Wallerstedt (52), 2–2 Jonas Wallerstedt (55), 3–2 Gustav Svensson (60).

Kalmar: Petter Wastå – Rasmus Elm, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Patrik Ingelsten, Viktor Elm, Henrik Rydström, Lasse Johansson (Abiola Dauda 77), Daniel Sobralense (David Elm 25) – Cesar Santin.

Kalmarledning med 2–0 i halvtid, sedan tappade de allt. På åtta minuter vände Göteborg till 3–2 och Kalmar FF-spelarna stod som handfallna. Säsongens sämsta halvlek av Kalmar.

"Det är helt jävla sinnessjukt", Henrik Rydströms kommentar till matchen.

Foto: Mattias Johansson

Omg 11

Kalmar FF–Djurgården 5–1

1–0 Cesar Santin (7), 1–1 Jones Kusi Asare (13), 2–1 Patrik Ingelsten (14), 3–1 Viktor Elm (56), 4–1 David Elm (83), 5–1 Abiola Dauda (90).

Kalmar: Petter Wastå – Mikael Eklund, Patrik Rosengren, Joachim Lantz, Petter Lennartsson (Lasse Johansson 67) – Patrik Ingelsten (Abiola Dauda 86), Viktor Elm (Marcel Sacramento 82), Henrik Rydström, Rasmus Elm, Cesar Santin – David Elm.

Djurgården fick Sebastian Rajalakso utvisad tidigt i andra, han smällde i dörrar och skrek könsord. Sedan gjorde Kalmar tre mål till. Matchens stora behållning var Abiola Daudas 5–1, ett skott på volley från distans som gick klockrent i krysset.

"Jag hade solen i ögonen och klippte bara till på vinst och förlust. Men det var en härlig känsla att se bollen gå in", Abiola Dauda om sitt drömmål.

Omg 12

Gefle–Kalmar FF 1–5

0–1 César Santin (28), 1–1 Yannick Bapupa (31), 1–2 David Elm (38), 1–3 César Santin (42), 1–4 David Elm (56 str), 1–5 Patrik Ingelsten (87).

Kalmar: Petter Wastå – Stefan Larsson, Patrik Rosengren (Joachim Lantz 20), Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Viktor Elm, Henrik Rydström, Rasmus Elm (Lasse Johansson 29) – Patrik Ingelsten, David Elm, Cesar Santin (Abiola Dauda 85).

Andra raka femettan och Kalmar spelade verkligen ut. Gefle må ha rasat mot en feldömd straff, men som Nanne Bergstrand sa: "Man kan inte skylla på domaren när man förlorar med 5–1."

"Det var bara att prickskjuta på två och tio lång Elm", Lasse Johansson som spelade fram till David Elms mål.

Omg 13

Kalmar FF–Halmstad 1–1

0–1 Magnus Arvidsson (70), 1–1 David Elm (90).

Kalmar: Petter Wastå – Stefan Larsson, Joachim Lantz, Marcus Lindberg, Mikael Eklund (Arthur Sorin 79) – Patrik Ingelsten (Daniel Sobralense 79), Viktor Elm, Henrik Rydström, Lasse Johansson (Abiola Dauda 71), Cesar Santin – David Elm.

Här var det nära noll poäng, men så i matchens sista självande minut klev David Elm fram. Han tog emot bollen i straffområdet, med armarna enligt Halmstads tränare Janne Andersson (och tv-bilderna) bollen gick till lillebror Viktor som sköt bollen i mål via Davids häl.

"Det är nog det konstigaste mål jag har gjort – men viktigt ändå. Bollen gick på klacken och in, men det går ju inte att kalla det ett klacksparksmål. Vi säger att den gick in via hälen", David Elm om kvitteringen.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX

Omg 14

IFK Norrköping–Kalmar FF 1–3

0–1 César Santin (8), 0–2 Viktor Elm (29), 0–3 (44) César Santin, 1–3 Daniel Bamberg (63).

Kalmar: Petter Wastå – Henrik Rydström, Joachim Lantz, Stefan Larsson, Mikael Eklund – Viktor Elm, Lasse Johansson, Rasmus Elm – Patrik Ingelsten (Daniel Sobralense 86), David Elm (Abiola Dauda 73), Cesar Santin.

Jumbon Norrköping var ingen svår nöt att knäcka för KFF. Det trots en ovan högerback i Rydström och Stefan Larsson som startade sin första match som mittback i KFF. Efter segern ledde Kalmar allsvenskan med sju poäng.

"Ja nu får man sluta passa Cesar och Ingelsten. Jag får skjuta mycket själv i stället", en ironisk Viktor Elm skuggade lagkamraterna i skytteligan.

Omg 15

Kalmar FF–Malmö FF 3–2

1–0 Cesar Santin (17 str), 2–0 Patrik Ingelsten (30), 3–0 Patrik Ingelsten (43), 3–1 Ola Toivonen (50 str), 3–2 Jonatan Johansson (68).

Kalmar: Petter Wastå – Stefan Larsson, Patrik Rosengren, Marcus Lindberg, Mikael Eklund – Rasmus Elm, Henrik Rydström, Viktor Elm – Patrik Ingelsten (Lasse Johansson 80), David Elm, Cesar Santin (Abiola Dauda 65).

Cesars stora avskedsföreställning. En känslosam brasse blev utbytt i 65:e, slet av sig matchtröjan och visade sin T-shirt med orden "I love all of you". Nio mål blev det under SM-guldsäsongen innan flytten till FC Köpenhamn.

"Jag trodde aldrig att det skulle bli så här jobbigt att göra min sista match på Fredriksskans", Cesar Santin var märkbart rörd efter matchen.