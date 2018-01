Stora skillnader på rut och rot

Totalt gjorde 18 315 länsbor rutavdrag på drygt 68 miljoner förra året. Rutavdraget ökar för varje år, 2016 var det avdrag på 54 miljoner och året dessförinnan 47 miljoner.

Rut står för rengöring, underhåll och tvätt, och är en beteckning för systemet som ger möjlighet att göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

Slår man ut rutavdraget på samtliga kommuninvånare utnyttjas det mest i Borgholm, 357 kronor per kommuninvånare, och minst i Emmaboda med 156.

Skillnaderna i Kalmar län är ändå tämligen små jämfört med högst och lägst i landet. Då hamnar Danderyd i topp, 2254. Lägst i hela landet är Åsele, med 45 kronor.

Rutavdraget infördes 1 juli 2007. Man få avdrag för bland annat barnpassning, data- och IT-tjänster, flytt, tvätt, personlig hjälp och omsorg, reparation av vissa vitvaror, snöskottning, städning samt trädgårdsarbete.

Rot, som står för renovering, ombyggnad, tillbyggnad, har funnits sedan början av 1990-talet.

Rotavdraget ger 30 procent skattereduktion på arbetskostnaden när man renoverar eller bygger om. Fram till 1 januari 2016 var avdraget 50 procent.

Man kan få avdrag bland annat för byte av golv, tak och väggar, för att riva och bygga till, för att renovera fasader och takpannor och byta köksluckor men inte för att bygga ett helt nytt hus.

2017 var det totalt 28 506 personer i länet som gjorde rotavdrag på tillsammans 30 289 905 kronor, vilket gör ett avdrag på i genomsnitt 8078 kronor. Toppåret 2015, alltså innan avdraget sänktes, gjordes det rotavdrag i länet på 489 960 179 kronor.

Utslaget per kommuninvånare varierade rotavdragen 2017 från 1158 kronor i Mörbylånga till 671 kronor i Högsby.

Den som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om man kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt man har betalat in under året och vilka andra avdrag som gjorts.

I riket som helhet utnyttjas rut- och rotavdragen mest i storstadsområdena, och minst i glesbygden.