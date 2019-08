Storartat avslut för Gyllene Tider i Kalmar

Foto: Mattias Rubin

Glad Kalmarpublik och ljuva toner fyllde Fredriksskans på måndagskvällen när Gyllene Tider tog sitt sista farväl av Kalmar.

Under sommaren har Gyllene Tider varit på sin sista turné ”GT40 — avskedsturné”. 20 juli var det planerat att bandet skulle komma till Kalmar, men dagen innan konserten kom beskedet att konserten ställts in på grund av att Per Gessle blivit sjuk. Konserten flyttades fram och på måndagskvällen anlände bandet till Kalmar för att ta sitt sista farväl av staden. Trots ändringar i turnéschemat fylldes Fredriksskans med glada Kalmarbor som väntade förväntansfulla på att bandet skulle spela.

Foto: Mattias Rubin

Innan Gyllene Tider intog scenen spelade Idolvinnaren och America's got talent-deltagaren Chris Kläfford några låtar. Han bjöd på bland annat sin hyllade cover av John Lennons ”Imagine” och den egenskrivna ”Something like me”.

Foto: Mattias Rubin

När Chris Kläfford gått av scenen dansade och klappade publiken i väntan på att Gyllene Tider skulle inta scenen. Mitt i väntmusiken började den klassiska ”The pink panther theme” spelas och då sprang hela bandet på scenen med en smäll samtidigt som publiken jublade. Direkt började de spela första låten som var ”Skicka ett vykort, älskling” och därefter, till publikens glädje, sommarklassikern ”Juni, juli, augusti”.

Foto: Mattias Rubin

I en paus mellan låtar passade Per Gessle på att tacka publiken för att de väntat på bandet och berättade om planen att de tänkt fokusera på att spela de äldre låtarna under kvällens spelning.

— Vi tänkte passa på att vara nostalgiska ikväll, säger Gessle som möts av publikens jubel.

Han uppmuntrade även publiken att sjunga med och, om det fanns plats för det, dansa.

Foto: Mattias Rubin

Låtarna blandades mellan lite mer okända Gyllene Tider-låtar och de klassiska som även barn i publiken kände till.

— Vad sägs om den här?, säger Per Gessle till publiken sekunden innan melodin för ”Flickorna på TV2” började spelas.

Hitlåten fick publiken att högt sjunga med samtidigt som händerna for i luften.

Foto: Mattias Rubin

Fakta Gyllene Tider Bandet Gyllene Tider bildades år 1976 av Per Gessle och Mats Persson, men kallades då för ”Grape Rock”. Senare anslöt sig Micke Andersson, Anders Herrlin och Göran Fritzon till bandet och blev därmed ”Gyllene Tider”. År 1980 släppte bandet sin första LP som blev en hit. Där ingick bland andra låten ”Flickorna på TV2”. Fem år senare, 1985, splittrades Gyllene Tider. Trots att bandet splittrades har de återförenats ett flertal gånger genom åren och släppte även ett nytt album år 2004. År 2019 släppte bandet ett nytt album, för att sedan åka på sin sista turné genom Sverige och Norge. Kalmar är den tredje sista svenska staden som bandet har uppträder i. Bandet kommer även åka till två städer i Norge i slutskedet av turnén. Den absolut sista konserten sker i Halmstad 10 augusti. Källa: Gyllene Tider Visa mer...