Större klasser när åtta skolor ska försöka spara elva miljoner

Fakta

Barkestorpskolan - 593 000 kronor. Skolan arbetar aktivt med att nå budgetbalans, men ser inte att det kommer att gå. Total besparing 297 000 kronor.

Falkenbergsskolan: - 2 059 000 kronor. Planerar att spara drygt en halv miljon kronor genom att ta in fler elever och dra ner på övriga utgifter som till exempel telefoni. Total besparing 686 000 kronor.

Funkaboskolan: - 226 000 kronor. Total besparing 226 000 kronor.

Förskolan Björkenäs: – 721 000 kronor. Kan spara 63 000 kronor genom att bara delvis ersätta pensionsavgångar. Total besparing 240 000 kronor.

Förskolan Ljusstaden: - 649 000 kronor. Total besparing 200 000 kronor.

Förskolan Oxhagen Malmen: - 1 725 000 kronor. En person går i pension 2019, men tjänsten kan inte undvaras. Först under 2020 kan delar av halvtiden dras in. Total besparing 575 000 kronor.

Förskolan Smedby: - 4 170 000 kronor. Förskolan har fått ett undantag av förvaltningschefen och har en avbetalningstid på fyra år. De planerar ändå åtgärder. En avdelning läggs i malpåse hösten 2020, och tre personal slutar. Det sparar 570 000 kronor per år. Total besparing 1 043 000 kronor.

Särskolan: - 1 103 000 kronor. Neddragning av personal under våren, minskade köp från socialtjänsten, effektivare vikariehantering och större klasser under första året. Under år 2 planeras att klara sig med färre vikarier vid sjukdom och tjänstledighet. Total besparing 551 000 kronor.

Totalt: 11 246 000 kronor

Tre övriga enheter beräknas efter året ha underskott i balansen, men har inte lämnat åtgärdsplaner:

Förskolan Vimpeltorpet (- 572 000 kronor), Vasaskolan (- 528 000 kronor) och Förskolan i Trekanten (- 199 000 kronor).