Storslagen utställning med Sven Svenssons verk

Under tre helger visas en stor utställning med verk av Ölandsmålaren Sven Svensson på Kamerala villan i Mörbylånga. Utställningen är indelad i fyra teman, alvaret, malmen i Segerstad, teckningar samt stilleben.

Foto: Karin Asmundsson

Sven Svensson (1906-1999) är mest känd för sina tolkningar av alvaret, markerna, murarna och ljuset. Han var konsekvent i sitt måleri, och hittade sina motiv på Öland.

Han var inte en besökare eller åskådare av alvaret, han var snarast en del av det, skriver Sven-Bertil Svensson. Han försökte förmedla sina upplevelser, dofter, fågelsången, ödsligheten och vemodet.

Förutom alvarsmarkerna var det en speciell miljö han återkom till under många år, Segerstad malm och den lantliga miljön kring Jon Engströms föräldrahem, en kalkstensarkitektur i förfall. I målningarna är gräsen mellan natur och bebyggelse nästan upplöst, och i den grå färgskalan finns små inslag av starka accenter.

I ateljén hade han en gammal skänk med diverse omaka föremål, en afrikansk avgud, ett krucifix och en maläten uppstoppad alfågel som han använde för sina stilleben.

I samband med att konstnären skulle ha fyllt 100 år hade Kalmar konstmuseum en minnesutställning med hans verk.

Att det blev en utställning just nu har en pragmatisk förklaring. Per Ekströmsällskapet ska visa en utställning under skördefesten med inlånade privata verk av Ekström. Men de som lånar ut ville inte vara av med sina tavlor under en hel månad, så därför måste sällskapet fylla lokalerna – och då blev det en chans att se en storslagen utställning med verk av Sven Svensson.

Det är sonen Sven-Bertil Svensson har gjort urvalet. Han äger alla verk. Inga är till salu, och han hoppas på att det någon kan bli ett museum i Mörbylånga där Sven Svenssons verk visas upp.

Sven Svensson var starkt influerad av ”solmålaren” Per Ekström. Sven Svensson studerade konst för Nils Nilsson på Valands målarskola under 40-talet, och grafik på Konstakademien.