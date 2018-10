Störst risk för viltolyckor i Kalmar län

Foto: Hasse Holmberg

Förra året skedde tio viltolyckor om dagen i länet. Det är fler än i något annat område i landet. Här är listan på de farligaste platserna på länets vägar.

Flest olyckor skedde enligt Nationella Viltolycksrådet på E22 norr om Oskarshamn, länsväg 136 från Isgärde till Bödarondellen, E22 mellan Smedby, Ljungbyholm, riksväg 35 vid Gamleby-Västervik, riksväg 35/28 runt Eriksmåla, E22 mellan Smedby, Ljungbyholm och riksväg 40, vid Vimmerby. Inom dessa begränsade områden skedde huvuddelen av de 3 500 viltolyckor som noterades i Kalmar län förra året.

Mats Berg är länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet i länet.

– 70 procent av alla viltolyckor handlar om krockar med rådjur, säger han. Rådjursstammen har ökat, dels för att räven i stort sett är försvunnen från Öland, men också för att jägarna glömt bort rådjuren och fokuserat på vildsvin och älg.

– Hösten är den farligaste tiden. Då är det brunsttid för såväl rådjur som älg och vildsvin. Djuren rör sig mycket och det är då krockar med bilar kan ske.

Däremot finns det inget som tyder på att faran för olyckor skulle öka speciellt mycket under älgjakttiden, menar Mats Berg.

Smålandslänen ligger i topp vad det gäller viltolyckor. Risken är störst i Kalmar län, sedan följer Kronoberg. De två länen var farligast även förra året.

Hösten är den tid på året då det sker flest viltolyckor. Totalt skedde 61 300 viltolyckor förra året, vilket är en historiskt hög nivå. Och redan nu har det skett över 41 000 olyckor på våra vägar så här långt under 2018

–Åter igen ser det tyvärr ut att bli ett rekordår, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Försäkringsbolaget If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med 21,37 olyckor per 1000 bilar hittills under 2018.

I Stockholms län är risken minst, nästan åtta gånger mindre, här sker 3,51 olyckor per 1000 bilar.

– Risken för att stöta på ett djur på vägen är störst i skiften mellan åker och skog, i närheten av vattendrag och i skymning och gryning. Två av tre olyckor sker vid den tiden på dygnet.

– Viltstängsel är en bra metod för att minska antalet olyckor. Undersökningar visar att minskningen är 50-60 procent. Effekten är störst när det gäller rådjur. Älgar kan hoppa över stängseln och vildsvin kan ta sig under dem.

För bilisterna finns det en hel del att tänk på för att minska antalet viltolyckor. Det handlar om uppmärksamhet och att sänka hastigheten.

– Att låta mobilen ligga oanvänd när du kör är en bra första åtgärd.