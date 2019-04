Stort intresse att bli mer digital bland Kalmars seniorer

Under förra veckan fick samtliga invånare i Kalmar kommun som är 65 år eller äldre en inbjudan till utbildningen Mer digital. Anmälningarna har inte låtit vänta på sig, drygt 600 av de 750 platserna är redan fyllda.

Det är Kalmar kommun som tillsammans med Region Kalmar län och Telia bjuder in till en inspirerande och kostnadsfri utbildningsträff för personer som är 65 plus. Utbildningen kommer att ges vid åtta tillfällen i tre orter under maj månad; Rockneby, Ljungbyholm och Kalmar.

Under utbildningen får deltagarna chansen att lära sig nya saker om digitala verktyg som appar, mobilt bank-ID, sociala medier, chattfunktioner, videosamtal och mycket mer. Själva utbildningen ges av ungdomar från Kalmar kommuns lokala högstadieskolor, med stöd av handledare från kommunen och Linnéuniversitetet.

– Genom att satsa på konceptet Mer digital tar vi ett steg i rätt riktning för att bli mer inkluderande. Att alla kan delta i det det digitala samhället är en förutsättning för vår fortsatta utveckling, säger Niklas Hörling, projektledare och digitaliseringsledare på Kalmar kommun.