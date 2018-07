Stort intresse för sjöräddning

Foto: Lisa Dahlgren

Sjöräddningssällskapet öppnade dörrarna till sitt stationshus under lördagen för att visa sin ideella verksamhet för allmänheten. Besökarna fick då kasta livboj, prova räddningsdräkter och kika in i en livflotte.

Bildspel från Sjöräddningssällskapets dag i Kalmar

– Vi vill sprida information om vår verksamhet. Det är inte så många som vet att vi är en frivillig organisation och att alla våra båtar är donerade. Hela vår verksamhet fungerar på grund av gåvor och donationer, säger Andreas Svensson, stationsansvarig.

Foto: Lisa Dahlgren

Under lördagen firades Sjöräddningssällskapets dag. Det är en årlig tradition som anordnas på alla stationer i Sverige och under fyra år har den speciella dagen ägt rum i Kalmar. Stationshusets dörrar öppnades då för allmänheten som fick chans att kika in i båtarna, prova på att kasta livbojar och känna på hur det är att vara i räddningssällskapets kläder.

– Man kan prova jättevarma räddningsdräkter, men det är ingen som verkar vilja göra det i dag, säger Andreas Svensson.

Dagen lockade både stora och små, men Andreas menar att det var ett svalare intresse i år.

– Det är inte lika mycket folk som det brukar vara, men det är nog för att det är för varmt. Man föredrar kanske att vara på stranden i dag.

Bildspel från helikopterräddningen

När klockan slog tolv och kyrkklockorna ekade över staden var det dags för den årliga helikopterräddningen. När Sjöfartverkets helikopter anlände från Kristianstad dånade det över hamnen. Besökarna strömmade då till hamnkanten för att bevittna räddningen. Fredrik Sundberg, frivillig sjöräddare vid Sjöräddningssällskapet i Kalmar, plumsade i vattnet och väntade på att bli upphissad av dykaren. Vågorna böljade och saltvatten slog mot besökarna. När sjöräddningen var över försvann helikoptern blixtsnabbt och besökarna återvände till stationshuset. En av dem var Amanda Falk från Lindsdal.

Foto: Lisa Dahlgren

– Jag tycker att Sjöräddningssällskapet gör ett jättebra arbete och jag är väldigt intresserad av det här. Jag provade att kasta en kastlina till en annan båt. Det gick jättebra. Jag är imponerad över deras metoder, säger hon.