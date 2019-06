Stort läsarstöd till uppsagd undersköterska

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Östra Smålands läsare visar att det finns ett stort stöd för undersköterskan Anna som blev av med sitt jobb efter att hon misshandlats av en brukare. Både kommunen och facket får kritik för sin hantering.

Genomgående bland kommentarerna som strömmat in till tidningens Facebooksida är ilska över hur lite hjälp och stöd som Anna har fått. Många känner också igen sig i hennes upplevelser och berättar om liknande händelser både i Kalmar och i andra kommuner.

I måndagens tidning talade Anna om hur hon blev sjukskriven efter att ha misshandlats och hotats av en brukare. Anna ifrågasatte varför hon inte fick mer tid på sig att bli frisk. När hon skulle prova att komma tillbaka i arbete kände hon sig inte alls redo.

”Alla minnen från det som hände när jag blev slagen kom tillbaka. Jag kände mig inte färdigbehandlad. De hade så bråttom med mig.”

Det slutade med att Anna, som egentligen heter något annat, blev uppsagd.

”Ingen ska behöva bli behandlad som kvinnan i artikeln men det är nog tyvärr inte speciellt ovanligt”, skriver en läsare som kommentar till artikeln på Facebook.

”Jag har själv blivit uppsagd under liknande former. Jag fick avbryta min sjukskrivning så att arbetsgivaren kunde säga upp mig. Jag kände hela tiden under uppsägningstvisten att facket stod på arbetsgivarens sida”, skriver en annan läsare.

Pseudonymen Anna får också styrkande tillrop om att hon är modig som berättar om vad som hänt. En läsare uppmanar henne att vara glad över att slippa jobba inom kommunen. ”Idag arbetstränar jag och mår otroligt mycket bättre än när jag jobbade inom kommunen.”

”Är det så här man behandlar medarbetare i Kalmar kommun?” undrar en läsare och lägger till några hjärtan.

Liselotte Ross (V) är kommunalrådet som ansvarar för personalfrågor.

Vad tycker du om kommunens insatser för att minska sjukskrivningar?

– Jag tycker att det är viktigt att vi har en fungerande kedja och jobbar strukturerat och klokt.

Får man hjälp att komma tillbaka?

– Ja och om man inte kan ha samma arbetsuppgifter som tidigare så har jag sett att man jobbar brett för att försöka hitta lösningar. Man prövar alla förvaltningar. Jag har tillit till att de strukturer vi har fungerar.

Liselotte Ross beklagar att ett dussintal personer varje år blir uppsagda när de är sjukskrivna.

– Det är sorgligt när anställda som arbetat många år inte kan vara kvar. Det är inte det man önskar som arbetsgivare eller anställd. Det händer när vi uttömt alla vägar. Annars kan facket begära förhandling.

Är det skillnad på om man är undersköterska eller mellanchef?

– Min bild är att det inte spelar någon roll. Vi köper ut undersköterskor också. Det sker i alla personalkategorier, men väldigt sällan.

Det finns pengar att spara för kommunen på att minska sjukskrivningarna. Men det gäller inte de långa sjukskrivningarna.

Vad är skälet till att säga upp någon i så fall?

– En människa ska inte gå i ett vakuum. Vi är måna om våra medarbetare, även de långtidssjukskrivna. Till slut kan man ha nått vägs ände.

Liselotte Ross ser heltidsarbete som ett sätt att få friskare medarbetare.

– De som jobbar heltid har faktiskt lägre sjukskrivningstal än de som jobbar deltid. Orsaken är att de som jobbar deltid har det tyngre under sina pass.