Styrelsen fick aldrig veta om teaterns avtal

Foto: Karin Asmundsson

Samtidigt som Krusenstiernas styrelse desperat försökte komma på goda idéer för att få in mer pengar, förhandlades det nya avtalet med teatern bakom deras rygg.

Styrelsen var inte informerad om att kommunen förhandlade fram ett nytt kontrakt med Krusenstiernska teatern. Stiftelsen hade under tiden fokus på att minska förlusten och det diskuterades att stänga kafeet helt.

Som Östra Småland tidigare kunnat berätta, så har Krusenstiernska stiftelsen länge kämpat i ekonomisk motvind.

Att sommarteatern blivit en succé har inte hjälpt gården. Vid förhandlingen 2014 sänktes ersättningen som gården får från Vicky Nöjesproduktion med ungefär en tredjedel till 300 000 kronor per säsong, samma summa som det var från starten.

2018 förhandlade Destination Kalmars vd Åke Andersson fram ett nytt avtal med teatern, som innebär att gården i år får samma summa, 300 000 kronor, samtidigt som teatern på en månad går för utsålda hus och tar in omkring 15 miljoner kronor i biljettintäkter.

Krusenstiernska stiftelsen får inte heller nytta av de 30 000 till 35 000 teaterbesökarna, eftersom all försäljning under föreställningarna sköts av Park Hermina.

Läser man handlingarna under det här året, är det slående att varenda möte med stiftelsen handlar om att få in pengar eller i alla fall minska förlusten.

Till exempel diskuteras att ta in en barnteater under eftermiddagarna i juli, något som skulle ge gården 3 000 kronor per gång, en knapp tredjedel av vad Krusenstiernska teatern betalar per dag. Och så kunde kafeet vara öppet. Men det var oklart om den ordinarie teatern skulle ge tillstånd till det.

Gården efterfrågade också ett avtal mellan dem och den krögare som ska servera under teaterföreställningarna.

För det såg rätt så pyrt ut inför 2018. I december hade gården fått ett akut bidrag på 300 000 skattekronor för att kunna betala ut löner.

Utan att ha kafeet öppet väntades verksamheten under 2018 gå 465 000 kronor back. Med kafeet öppet, och om de bakar allt själva, var prognosen 630 000 kronor back.

Gården har under 2018 försökt arrendera ut kafeet. Elva hörde av sig, och tre kom och tittade, men även de backade ur. Gården tvekade inför att själva starta upp kafeet, som är olönsamt. Man visste ännu inte vem som ska ha serveringen under teatern.

Vid mötet i mars stod det klart att barnteatern i stället ska spela på Skälby.

I maj beslutar man att hålla kafeet stängt på helgerna.

Styrelsen brottas också med skötseln av trädgården. Under vintern diskuterar man att försöka få serviceförvaltningen att ta över skötseln.

Senare under sommaren konstateras att en del gamla träd sågats ner och en del har ramlat omkull av sig själva. Styrelsen har noterat att träden är eftersatta. De har inte klippts på två år, och man beslutar att kalla kommunen till ett möte.

När styrelsen vid det här sommarmötet samlas i augusti igen har det också, utan deras vetskap tecknats ett nytt avtal med Vicky Nöjesproduktion, förhandlat av Destination Kalmar men undertecknat av stiftelsens ordförande Sven-Evert Arvidsson.

Styrelsen beslutade att bifalla avtalet, men flera av de deltagande är enligt protokollet kritiska till att styrelsen inte fick behandla avtalet först. En av dem menar att kommunen är förd bakom ljuset, står det att läsa i protokollet.

Decembermötet kommer att bli det sista för den här styrelsen, innan politikerna slutar. Det sista de gör är att äta en avslutningsmiddag på Park Hermina.