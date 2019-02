Succébandet från Kalmar har över 100 miljoner streams på Spotify

Foto: Pressbild

Det hela började som en liten plojgrej i en lägenhet i Kalmar för drygt 12 år sedan. Vart det slutar är det ingen som vet, men nyligen firade bandet 100 miljoner streams på Spotify.

– Allting började 2007-2008 någon gång, med att jag hade skrivit en låt som heter ”Jag och Krister” som jag brukade spela för kompisar på fester. Sen var det någon som filmade mig när jag sjöng den och så fick den spridning och nådde till slut min gamla barndomsvän Linus, som vid det tillfället jobbade med musik och hade en egen studio i Stockholm. Då frågade han mig om jag ville komma upp och spela in den, så det gjorde jag och på den vägen är det, säger Uffe Bergstrand.

Låten släpptes sedan lite på skoj på Myspace och delades flitigt på Facebook. Vänner och bekanta tyckte den var rolig och ville att Uffe skulle spela in fler låtar. Han hade redan några idéer liggandes och han spelade in ytterligare några låtar.

– Vi spelade in en låt i taget och det fanns ju ingen ekonomisk vinning i det vi höll på med utan det var bara jag och Linus som tyckte det var roligt, säger Uffe Bergstrand.

Den första skivan ”Urladdad Utblottad Ursäktad” släpptes 2010, och då bestod bandet av en ihopsättning av diverse covermusiker från Stockholm.

2011-2012 gjordes nästa skiva och låten ”Jag vill ha dig baby” blev en riktig hit. I och med den låten så fanns det plötsligt en efterfrågan från krögare att boka in bandet.

– Men eftersom vi inte hade något band då så kontaktade jag lite folk som jag gillade att festa ihop med. Det är ju lite så, man känner en kompis som känner någon som spelar gitarr, säger han.

Bandet som skapades då har i stort sett varit intakt sedan dess och i och med låtsläppet av ”Världens bästa tjej” 2014 så ökade efterfrågan på bandet ännu mer.

Sommaren 2014 gjorde bandet sin första turné. De åkte runt på lite privatfester men även större ställen, och vid en spelning så chockades bandets medlemmar rejält.

– Vi hade ju bara spelat för 80-100 personer tidigare, men så åkte vi upp till Borlänge på höstkanten och då var det fullsatt där inne. Typ 1 000 personer var där och man trodde ju inte sina ögon. Det var ett underbart ögonblick, säger Uffe Bergstrand.

Sedan 2015 har Uffe jobbat ”heltid” med bandet som från och med då har varit hans huvudsakliga försörjning.

Blir du rik på det?

– Det beror väl på hur man ser det. Rent ekonomiskt kanske jag inte blir rik på det, men jag träffar ju oerhört många roliga och kärleksfulla människor så känslomässigt blir jag ju väldigt rik.

Hur mycket jobbar du?

– Det går i perioder. Ibland kan det ta ett kvartal att skriva en låt och ibland går det på 20 minuter. Är man inspirerad går det lätt, man kan ju inte tvinga fram något.

Bandet har cirka 40-50 livespelningar om året och spelar in sina låtar i Linus Sundvalls studio i Stockholm. Det är Uffe och Linus som sköter verksamheten medan de övriga bandmedlemmarna som bor i Stockholm, Örebro, Kalmar och Oskarshamn kommer in när det ska spelas in låtar eller när det är dags att turnera. Repar gör det oftast hemifrån på varsitt håll och sedan spelar de ihop sig innan det är dags för spelning.

Era fans verkar väldigt trogna. Vad tror du det beror på?

– Mycket beror nog på att vi inte spelar några roller. Det vi gör är äkta genuin kärlek till fansen och musiken. Jag tror att folk ser igenom om man har en fasad. Vi har väldigt roligt ihop.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att sprida glädje. Och att få höra om människor som tagit sig ur tunga stunder mycket på grund av vår musik. Vi blev till exempel kontaktade av en kvinna vars man hade omkommit i en drunkningsolycka, och han brukade lyssna väldigt mycket på oss. Då tryckte vi upp lite Två Blyga Läppar-tröjor till barnen, eftersom det påminde mycket om deras pappa, och det är sådana ögonblick som verkligen stannar kvar i hjärtat.

Finns det några nackdelar?

– Ja det gör det ju alltid. Framförallt är det en enorm ryktesspridning. På något sätt är det lite spännande att prata om folk som är lite offentliga. Det är den största baksidan och det var nog det som kostade mig mitt äktenskap.

I maj förra året separerade Uffe och hans fru och de har nu delad vårdnad om den fyraåriga sonen Eddie.

Hur är det att turnera och vara ifrån honom?

– Han bor mestadels hos sin mamma nu eftersom jag är iväg ganska mycket, men jag försöker ha honom så ofta jag bara kan. När man är iväg längre perioder så är det ju jättejobbigt såklart.

Bandets planer för i år är bland annat att försöka få ut en ny platta, men först och främst är det Partykryssen i början av mars som hägrar. Partykryssen är en Finlandskryssning med Silja line där Två Blyga Läppar själva är arrangörer och står för bokning av alla band. Årets artister är bland annat Markoolio, Scotts, Linda Bengtzing och norska Kuselofte.

– Det här året är det fler och större artister än förra året. Kryssningen har en speciell plats i mitt hjärta.

I övrigt blev bandet delägare i Nöjespalatset Sandra i Kalmar år 2017, men delägarskapet blev inte långvarigt.

– Vi har ingenting med Sandra att göra längre. Vi valde att ställa oss utanför eftersom vi inte ville vara med i någon tvist.

Varför gick ni in i Sandra från början?

– För att vi ville göra Sandra till det stället det förtjänar att vara. Till en början gick det faktiskt väldigt bra, men vårsäsongen är svår på Sandra och behovet av renovering är stort och den ekonomin fanns inte tyvärr. Men Sandra har alltid känts lite som vår hemarena så visst hoppas man att det ska gå bra.

Vad är din förhoppning på framtiden rent jobbmässigt?

– Jag hoppas att vi kör på med bandet i minst tio år till och fortsätter att glädja människor längst vägen.