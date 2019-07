Svalkande sommarläger är i gång för konståkare

Foto: Ida Andersson

90 konståkare från klubbar runt om i Sverige och tio representanter från Tyskland samlas för ett sommarläger under sex dagar i Kalmar Sportcenter.

För 31:a året i rad anordnar Kalmar Konståkningsklubb ett sommarläger för konståkare i alla nivåer. Där deltar åkare från grundnivå till elitserien. Från Kalmar Konståkningsklubb deltar cirka 35.

Sommarlägret inleddes under måndagen och pågår till och med lördag. Åkarna tränar fem pass per dag. Där ingår tre ispass, ett fys-pass och ett danspass samt att de får möjlighet att prova på yoga några gånger under veckan.

Foto: Ida Andersson

Minna Nilsson, 11 år, har tränat konståkning i tre år. Under lägret vill hon lära sig att göra en Dubbel Salchow Ögel som är ett speciellt hopp. Hon tävlar i konståkning och hennes mål framöver är att komma på pallen så mycket som möjligt och slå sitt rekord.

Deltagarna är indelade i mindre i grupper där Minna Nilsson, Julia Schilbach, Ella Camara Svedin, Tanja Karlsson och Tuva Novin utgör en grupp. De alla är överens om att de tycker det är kul med ett sommarläger för annars hade det blivit ett för långt uppehåll. Men samtidigt kan det kännas lite orättvist ibland.

– Nu när det är så varmt kan det bli lite orättvist när familjen åker och badar, säger Minna Nilsson.

Foto: Ida Andersson