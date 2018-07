Svårt att göra något åt varma lägenheter

Fakta

Under extremvärmen som råder är det viktigt att du håller dörrar och fönster stängda under dagtid och vädrar först under kvällstid eller under tidig morgon.

Detta är för att du inte ska släppa in varmluft under dagen samt att ventilationssystemet ska fungera så bra som möjligt.

Vi tipsar om att köpa fläkt, AC, sätta upp skyddsfilm på fönstren, dra för gardiner eller dra ner persienner för att stänga ute värmen så gott det går.

Underhåll och rengör ventilationen med jämna mellanrum för att de inte ska täppas igen. Genom att sätta ett tunt hushållspapper mot ventilationen kan du se om utsugets funktion fungerar. Eftersom det är viktigt att ventilationen fungerar i fuktiga utrymmen vill vi att ni kontaktar oss om ventilationen inte fungerar.

Källa: kalmarhem.se