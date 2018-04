SVT:s nya storsatsning utspelar sig i Oskarshamn

Foto: Bernt Nordlund

SVT har påbörjat provfilmningarna till storsatsningen Eagles, som är en ny svensk dramaserie riktad sig till unga vuxna tittare. Någon svensk version av den norska dundersuccén Skam är det emellertid inte.

Under onsdagen läckte informationen ut om att SVT och produktionsbolaget New stories ska spela in en ny ungdomsserie och att castingprocessen redan är igång. Under april och maj kommer tio svenska städer besökas av teamet som letar efter unga skådespelartalanger.

Under fredagen stod det även klart att New stories bestämt att Eagles ska spelas in under hösten 2018 och att inspelningsplats i huvudsak blir i Oskarshamn samt under några dagar i Karlskrona.

Sedan i onsdags har ett stort antal svenska medier skrivit om den nya tv-serien, och kallat den för en svensk version av den norska dundersuccén Skam. Men detta är felaktiga uppgifter.

– Eagles är en ungdomsserie som baseras på en originalidé om ungdomar i en mindre stad, säger Amanda Adolfsson som ska regissera Eagles.

– Sedan har tidningarna dragit paralleller till Skam, vilket är lite gulligt. Men detta är verkligen inte en svensk remake på Skam.

– Detta är en serie som handlar om ett gäng tonåringar i en svensk hockeystad och berör alla de stora känslorna, drömmarna, vänskapen, kärleken och rivaliteten. Ett tema är även att bli vuxen i en stad där du förväntas gå i föräldrarnas fotspår.

Foto: Frida Vega Salomonsson

Eagles kommer ha premiär under 2019 och visas på SVT Play.

– Vi är ännu ganska tidigt i processen. Vi har jobbat med manus ganska länge och precis dragit igång castingprocessen. Vi letar efter unga, nya, skådespelartalanger. Framförallt letar vi efter talang för skådespeleri, men serien lutar lite in i hockeyvärlden och musikvärlden så erfarenheter av hockey och musik är också intressant för oss.

Serien utspelar sig i Oskarshamn, så ett krav måste väl vara att skådespelarna talar småländska?

– Haha, det måste man inte. Det kan vara ett plus om man talar småländska, men i serien finns karaktärer med lite olika härkomst.

Du är själv född och uppvuxen i Oskarshamn, har det påverkat valet av inspelningsplats?

– Både jag och Stefan H. Lindén, som är initiativtagare till projektet, är från Oskarshamn. Vi är bekanta sedan tidigare och då vi båda kommer därifrån så landade vi i att den ska utspela sig där.

– Jag älskar Oskarshamn och det är fantastiskt att få filma i en stad som man känner väldigt väl utseendemässigt. Men innehållsmässigt kan serien utspela sig i vilken mindre stad som helst där man spelar hockey.

Många har tolkat den första nyheten om Eagles att detta är en svensk version av Skam. Vad är egentligen kopplingen mellan Eagles och den norska serien?

– Det finns ingen som helst innehållskoppling mellan Eagles och Skam, även om de kanske vänder sig till samma målgrupp. Sverige har kanske varit fattigt på serier riktat mot den målgruppen och nu görs det en satsning, då är det kanske lätt att dra den parallellen.

– Skam har gjort succé och det är lätt att bli jämförd då båda är ungdomsserier. Men vi har våra referenser som kanske mer är åt det amerikanska seriehållet.

Vilken press skapar det på er när ni vet att Eagles kommer att jämföras med dundersuccén Skam?

– Jag skulle nog säga att man alltid ska ha höga ambitioner oavsett vad man gör. Och det spelar ingen roll vad man gör, om det så är krim, humor eller vad som, så finns det alltid en referensbank hos tittarna.

– Jag älskade personligen Skam, men Eagles är något helt annat. Och det känns befriande att veta att det är något helt annat. Jag är inte rädd för att man bara kommer ser en blek kopia av Skam, för du kommer inte se likheter på det sättet.

Eagles är skapad av Stefan H. Lindén och regisseras av Amanda Adolfsson. För manus står Anton Nyberg, Michaela Hamilton och Fanny Ekstrand. Serien beräknas ha premiär 2019.