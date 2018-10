Under tre dagar har tatuerare från hela Norden visat sina färdigheter på mässan i Kalmar.

Foto: Karin Asmundsson

Överallt satt tatuerare och arbetade koncentrerat med sina motiv, för både under fredagen och lördagen var det tävlingar i flera olika kategorier, som Old School, Black and Grey, Color och Best in show.

90 mtatureade var på plats, och Jonas Persson som är med och arrangerar räknade med omkring 2 000 besökare. Mässan arrangerades för sjätte gången.