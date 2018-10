Talksköl, talkojobb eller takljus?

Den 3 oktober 1962 var en märkesdag i Sverige. Det var premiär för Hylands hörna, landets första talkshow, eller soffprogram.

I SAOL, Svenska Akademiens ordlista, finns ordet talkshow med, men med kommentaren ”använd hellre pratshow”.

I SAOB, Svenska Akademiens ordbok får man ingen träff, men föreslår talk-sköl, tält-show, talko-jobb, tallriks-harv, tings-hov och tak-ljus.

Talk-sköl?

Talk är ett vitaktigt mjukt mineral som består av magnesiumsilikat. Sköl är en spricka eller rämna i berggrunden, och SAOB ger ett par exempel:

”Som man inte behöfde borra synnerligen djup för att nå den vattenförande skölen...” och ”af några förstås med skölar detsamma som gångar, malmgångar eller flötser. Se flöts). Flöts i sin tur är ett ”vidt utsträckt mer eller mindre horisontalt lager av någon i tekniskt avseende användbar bärgart”.

Tält-show förklaras helt enkelt med show i tält. Tält finns belagt i svenskan sedan 1640.

Talko-jobb? Talko är en sammankomst, särskilt i Finland, med frivillig och oavlönad arbetsinsats vid större arbetsuppgifter inom lantbruket, vanligen med avslutade kalas, numera också om insatser vid ett bostadsområde, en förening eller en arbetsplats.

Den som ställde upp kunde få ett talkodiplom, det gällde särskilt under det finsk-ryska kriget 1941-1944. Talkofolk och talkojobbare är, logiskt nog, personer som deltar i talko-arbete.

En tallriksharv är en harv som bearbetar jorden med roterande stålskivor.

Ordet tings-hov är utmärkt med ett kors, som betecknar föråldrad betydelse eller användning. Tings-hov användes förr om deltagare i ting, alltså en förhandling, eller sammankomst för behandling av gemensamma angelägenheter.

Tak-ljus behöver man inte hjälp av SAOB att förstå - trodde ni, ja. Det förklaras 1) med glasförsedd öppning i tak, takfönster, även ljus från takfönster samt 2) artificiellt ljus från taket, även konkret taklampa.

Tak upptar flera sidor i ordboken och förklaras med:

1) om konstruktion som uppåt begränsar och täcker byggnad och skyddar mot väder och vind.

2) om något som liknar tak (i betydelse 1) som har likartad (täckande och skyddande funktion)

och

3) i vissa bildliga uttryck som ”det är ingen fara på taket” och slå klackarna i taket. ”På Kungens Slott i thenna Fäst / ..Ther ska stå glädie vp i tak” skrev Andreas Johannis Prytzi bokenOlof Skottkonung som kom ut 1620.

Ljus är ”det fysikaliska fenomen, bestående i från vissa kroppar utgående utstrålning som förorsakar synintryck i ögat”, men också solens utstrålningar: ”Gudh sadhe Warde liws, Och thet wardt liws...Gud skilde liwset jfrå mörkret och kalladhe liwset Dagh och mörkret Natt”, enligt den första Bibelöversättningen från 1541, den som kallas Gustav Vasas bibel, ”The är: All then Helgha Scrifft, på Swensko”. Den byggde i första hand om Martin Luthers tyska översättning av gamla testamentet från 1534. Nya testamentet kom redan 1526, i en översättning av av Laurentius Andreæ och Olaus Petri. I Bibeln introducerades ä och ö.

SAOB är en historisk ordbok som beskriver svensk skriftspråk från 1521 till idag. Det är ett jätteprojekt som påbörjades 1787, året efter att Gustav III instiftade Svenska Akademien. Det arbetet pågår helt oberoende av stormarna i Akademien. I stadgarna från 1786 finns uppgiften att utarbeta en ordbok:

”Academiens yppersta och angelägnaste göromål är, at arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet, så uti Vettenskaper, som serdeles i anseende til Skaldekonsten och Vältaligheten uti alla thes tilhörande delar, hemväl uti then, som tjenar at tolka the Himmelska Sanningar”.

Ledamöterna i Akademien fördelade bokstävetna mellan sig, Johan Henric Kellgren fick A och U, Anders af Bothin H och S, men någon ordbok blev det inte. 1883 - efter nästan hundra år inrättades en redaktion i Lund. Det första häftet kom ut 1893. Men arbetet gick trögt.

2017 publicerades häfte 37:2, med artiklarna vedersynlig-vreta.

Vedersynlig är vederstygglig eller avskyvärd, och vreta, eller vret, är en avgränsad åkerlapp, en trång passage eller gång mellan hus

SAOB finns också på nätet, saob.se.