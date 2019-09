Tandemcyklister fick första Zaida Catalán-priset

Foto: Tomas Löwemo

Under lördagen genomfördes den första prisceremonin för Zaida Catalán-priset. Vinnare blev Nellie Albertsson och Najda Ericsson.

Östra Småland rapporterade i våras om eleverna Svea Stöhr, Helia Roofpanah, Juni Gustafsson och Noppasin Kongpirom på Stagneliusskolan som instiftat ett civilkuragepris till Högsbybördiga FN-utredaren Zaida Cataláns minne.

Under lördagen var det prisceremoni och priset tilldelas Nellie Albertsson och Nadja Ericsson som samlat in pengar till som samlade in pengar till en Nepalesisk flickas skolgång.

– Vi bestämde oss för att bygga en tandemcykel för att det lät kul, säger Nadja Ericsson.

– När vi höll på så kom vi på att vi skulle cykla Vätternrundan och samla in pengar till något välgörande ändamål.

– Vi ville ha något konkret och fick tips av organisationen Gatubarn i Nepal om en flicka som heter Aakangshya. Hon är hemlös och vi samlade in pengar till hennes skolgång.

Totalt lyckades Ericsson och Albertsson samla in 10 810 kronor. För sin insats tilldelas de det första Zaida Catalán-priset.

– Det känns jättebra. Detta hade vi inte en tanke på när vi började bygga tandemcykeln.

Priset delas ut i tre nivåer och andrapriset till gick Elias Foghagen som dels är engagerad i Songlines och dels hjälpt en flykting ge ut en bok.

– Jag är i chock, säger Foghagen om priset.

– Det känns väldigt hedrande och man blir stärkt till att fortsätta arbetet. Jag är väldigt inspirerad av Zaida Catalán som visade att man aldrig ska ge upp.

Priset har inneburit mycket arbete för styrgruppen, som ännu har arbete att utföra.

– Vi är helnöjda med prisceremonin, det blev precis som vi hade tänkt, säger Svea Stöhr, vice ordförande i styrgruppen.

– Men vi är inte klara för nu ska vi försöka hitta några som vill ta över och som vi kan stötta inför nästa års prisutdelning. Vi vill att detta ska bli ett långvarigt arbete.