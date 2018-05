Kalmar OK tipspromenad den 13 maj

Rätt rad: 1X1 212 212 X12. Rätta svar: 1. Banan, 2. Silver, 3. Dra in klorna, 4. Nya Zeeland, 5. 24 december, 6.Präst, 7. 36 , 8. Diamantbröllop, 9. Innergård, 10. Jämtland, 11. Lördag, 12. Kosher. Vinnare vid Kalmar OK Tipspromenad på Skälby: Ingemar Johansson, Rasmus Bernhardsson, Kerstin Martinsson, Håkan Kjellberg, Ulrika Ericsson, Ulf Buddee, Andre Thorsell, Cecilia Rosenqvist, Barbro Karlsson, Susanne Johansson, Tryggve Ivarsson, Helny Nilsson, Tommy Karlsson, Ingemar Andersson, Ann-Charlotte Ståhl, Yvonne Thorstensson, Anders Larsson, Håkan Wahlqvist, Lars Johansson. Vinnare vid Kalmar OK Tipspromenad på Norrliden 12 rätt: Tommy och Claire Olsson, Inger Eklund, Fam Tweedie, Fam Eriksson, Håkam Einarsson, Fam Stille, Ronny Lindqvist.