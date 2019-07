”Tjommens” öppning av sin egna spelbutik

Foto: Ida Andersson

I dag har den nya spelbutiken ”Direkten” som ägs av Thomas ”Tjommen” Arvidsson sin premiäröppning vid Baronen.

Den 6:e mars brann spelbutiken i Berga ned som Thomas ”Tjommen” Arvidsson är delägare i. Butiken fick flytta in i ICA:s förbutik där den fortfarande finns kvar men nu öppnar Thomas Arvidsson också en egen spelbutik vid Baronen.

Det var tveksamt in i det sista om butiken skulle kunna ha sin öppning under torsdagen eller inte. Han berättar att det har varit lite strul med leveransen och att tobaken och godiset inte kom förrens under tisdagen.

– Jag fick experthjälp att fixa i ordning allt och att lägga in alla priser i datorn. Vi var 5-6 stycken som jobbade hårt i går, säger Thomas Arvidsson.

Foto: Ida Andersson

Han har inte hunnit få någon respons än om den nya butiken eller dess läge men han tror att framtiden ser ljus ut.

– Baronen satsar offensivt och Linnéuniversitetet byggs här bredvid så det kommer nog att locka människor. Vi har också DHL-paket nu vilket vi inte haft tidigare, säger han

Tiden efter branden har fungerat bra men han beskriver den som annorlunda.

– Det svåra har varit från att gå till något stort och eget till något mindre, säger han.

Han betonar att stödet från Carl-Philip Karlsson på ICA har varit värdefullt. Han berättar också att de kanske kommer kunna utöka spelbutiken ytterligare vilket han tror kommer bli smidigare för både dem och för kunderna.

Processen att hitta en lokal för en ny spelbutik har pågått under en längre period förklarar Arvidsson. De har tidigare fått förfrågan om den här lokalen och efter att blombutiken som senast haft lokalen sagt upp den kom förfrågan igen.

– Min kollega Thomas Carlsson tackade nej till erbjudandet men jag sa ja så den här spelbutiken driver jag nu själv, säger Thomas Arvidsson.

Han förklarar att det här också är till fördel för personalen. Spelbutiken i Berga stänger lite tidigare än den nya butiken och då kan personalen även jobba där för att få mer timmar.