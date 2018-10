Tre gånger så många ungdomar får antidepressiva läkemedel

Foto: Lars Johansson

Antalet ungdomar i Kalmar län mellan 0 och 14 år som får antidepressiva läkemedel har tredubblats sedan 2010. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

År 2007 fick 54 ungdomar under 15 år i länet antidepressiv medicin. Sedan var det en nedgång under flera år och 2010 fick endast 38 unga sådana läkemedel. Tre år senare blev det ett trendbrott och på senare år har utskrivningen av antidepressiva läkemedel till unga i länet ökat kraftigt. 2016 var det 126 i de yngre åldrarna som fick den typen av medicin.

Charlotta Brunner är chefläkare inom psykiatriförvaltningen på landstinget i Kalmar län.

– Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under senare år, säger hon. Det är rimligt att också den medicinska behandlingen blir vanligare.

Enligt statistiken är det främst unga kvinnor som mår sämre psykiskt idag än för ett antal åt sedan. Charlotta Brunner tror emellertid att skillnaden mellan könen inte är så stor som siffrorna kan visa.

– Det är riktigt att det i allt större utsträckning är unga kvinnor som söker vår hjälp. Men det betyder ju inte automatiskt att de unga männen mår bättre. Det kan helt enkelt vara så att de inte söker vård i lika stor utsträckning.

Är det då negativt eller positivt med att det skrivs ut mer antidepressiva läklemedel?

– Det är inte så enkelt att entydigt svara på det, säger Charlotte Brunner. Om den psykiska ohälsan ökar är det förstås ett stort samhällsproblem. Men om flera kan må bättre genom läkemedel är det mycket positivt för den enskilde. Samtidigt ska inte alla med psykisk ohälsa med automatik få läkemedel.

Trenden med ökad läkemedelsanvändning är densamma i hela landet.

– Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren som sammanställt siffrorna.

Under det senaste decenniet har antalet personer per tusen invånare i Sverige som fått antidepressiva utskrivet någon gång under ett år ökat med 21 procent. Ökningen är störst bland barn. Andelen patienter i ålderskategorierna 4-9 år och 10-14 år har tredubblats på tio år.

Antidepressiva läkemedel kan skrivas ut av såväl psykiatrin som primärvården.

Den kraftiga ökningen kan förklaras av att allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa.

–Andelen som får antidepressiva efter till exempel en depression har inte ökat. Det är inte så att man är generösare med förskrivningen, säger Peter Salmi. Det kan dock ha skett en viss förändring genom att fler diagnoser ställs i takt med att medvetenheten om psykisk ohälsa ökar.

Men Peter Salmi tror inte att den trenden är lika tydlig gällande psykisk ohälsa som gällande exempelvis adhd-diagnoser.

– När det gäller ångest och depressioner hos unga tror vi att det skett en faktiskt ökning.

En grupp som i bland annat artiklar i Läkartidningen, visats ha betydande psykiatriska symtom är ensamkommande flyktingbarn. Den stora ökningen av förskrivning av antidepressiva läkemedel ligger också i tid parallellt med den stora flyktingvågen då 2015 då 35 369 ensamkommande ungdomar sökte asyl.

För flera år sedan slog en grupp läkare i Läkartidningen larm, om att bland dessa pojkar fanns en sårbar högriskgrupp som tidigt bör identifieras och erbjudas adekvata behandlingsinsatser.