Trevligt och lagom när Jon Henrik dominerade

Mellon tuffar på i sitt småtrevliga tempo. Programledarna är helt okej, bidragen över lag är okej och mellanakterna är okej.

Foto: Foto: Claudio Bresciani / TT

Allt är sådär mysigt svenskt lagom. Jäklar vad jag saknar Fab-Freddie! Alla melodifestivaler behöver i alla fall en glittrig person från Påryd.

Den här aftonens bidrag följde också den inslagna lagom-vägen med något för alla målgrupper. Men vi tar det som vanligt i punktform.

1. The Lovers Of Valdaro – Somebody Wants. Fint budskap paketerat i Pet shop boys/David Bowie-syntighet. Den pågår i tre minuter, men inget händer. Låter lite som hissmusik från 70-talet. Bästa med låten var definitivt framträdandet.

2. Dolly Style – Habibi. Äntligen!! Hann nästan få lite Jimmy Jansson-abstinens, men här dök han upp i rutan med lite handvinkning. Skönt. Men vad har hänt med Dolly Style? Inte sett dem sedan förra gången de var i Mellon – och inte en enda Dolly var samma som förra gången! Svårt att greppa. Själva låten var väl trallvänlig, innehållslös och tråkig. Men Mellon är ju i mångt och mycket ett barnprogram så jag förstår varför låten och Dollysarna är med.

3. Martin Stenmarck –Låt skiten brinna. Om det var innehållslöst i Dolly Style-låten så fanns här budskap så det räcker och blir över. Men tyvärr inte så mycket mer. Musiken var inte det bästa Uno Svenningsson presterat, och Låt skiten brinna? Kan vara en av de sämsta låttitlarna i den svenska musikhistorien.

4. Lina Hedlund – Victorious. Tja, nu är vi tillbaka i det mysiga lagom-spåret. En helt okej låt av en helt okej artist. Ett gediget scenframträdande, kanske kvällens bästa. Men ska det vara pop/disco så måste det vara mer än så här. Refrängen är inte tillräckligt bra.

5. Omar Rudberg – Om om och om igen. Gillar musiken skarpt! Om någon skrivit ett vettig text till den hade det varit min klara favorit så här långt, men tyvärr. Det räckte med ett ”om” för att den skulle förlora min gunst.

6. Rebecka Karlsson – Who I Am. Oj vad Rebecka såg nervös ut, rösten höll inte riktigt och de låga tonerna var inte klockrena. I 30 sekunder, sedan kom hon i gång. Bra röst, bra låt, bra budskap. Klart bäst i Leksand! Och visst påminde låten ganska mycket om ledmotivet till filmen Frost?

7. Jon Henrik Fjällgren – Norrsken. Kvällens klart näst bästa låt. Det är något väldigt lugnande med den här låten, och med Jon Henrik. Bara intervjun innan låten, miljön, dialekten och renarna fick min puls att gå ner och en vilja att sno in mig i en lammfäll och dricka en whisky äldre än Malou Prytz infann sig. Och visst kan Jon Hnerik inte bara jojka utan även sjunga.

Foto: Foto: Claudio Bresciani / TT

Att Jon Henrik skulle gå direkt till final kändes givet. Han har en bra låt och han är väldigt omtyckt av både yngre och det så kallade köttberget, eller 40-talisterna som vi som inte är Per Nuder säger.

Att Lina Hedlund tog sig direkt till final var lite mer av en överraskning, men visst. Låten var ju okej...

Är övertygad om att Rebecka Karlsson tar sig vidare till final, allt annat vore bara fel.

Till sist vill jag bara förbereda er inför nästa vecka och den sista deltävlingen; Jimmy Jansson har inte en enda låt med där. Det är alltså inget misstag av produktion eller programledare – Jansson har inte varit med och skrivit ett enda bidrag i Lidköping. Stor skandal om du frågar mig.