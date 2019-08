I morgon lördag skulle barn- och ungdomstävlingen Tri4fun gått som en del av Stadsfesten med start vid Stagneliusskolan. Arrangörerna meddelar nu att loppet är inställt.

Taken var att barn och ungdomar i åldrarna 7-15 skulle få testa trithalon (simning, cykling och löpning) under säkra former. På grund av för få anmälningar tvingades dock arrangörerna, ungdomssektionen av Kalmar RC Triathlon, att ställa in.