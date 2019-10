Turné som minns Woodstock 1969

Fakta

PY BÄCKMAN

Största hit: Stad i ljus (åt Tommy Körberg 1988). Gabriellas Sång (till Helen Sjöholm 2004).

Bästa minne: ANC-turnén till Sydafrika, när jag fick träffa Nelson Mandela 1983.

Detta vet du inte: Skrivit mycket låtar till bl.a Nordman och Sissel Kyrkjeböe och översatt musikaler till svenska, däribland Chicago och Evita. Skrivit sånger till Psalmboken.

Debutår: 1957, med TV-framträdande i Hylands Hörna. Framförde melodin ”Lärkan”.

Första albumet: Solodebuten 1979, ”Let It Ride”.

MATS RONANDER

Största hit: Kött och blod, 1985.

Bästa minne: Åren med ABBA. Och när bandet Nature spelade med trumslagaren Bosse Skoglund.

Detta vet du inte: I början på 1970-talet sidojobbade jag med trädgårdsskötsel i Vitabergsparken. Det var jag och en annan musiker som behövde dryga ut inkomsten, Ulf Lundell.

Första album: Nature-debuten 1972. Men dessförinnan filmmusik med Björn J:son Lindh.

DAN HYLANDER

Största hit: ”Skuggor i skymningen”, 1984

Bästa minne: Raj Montana Band på Stora scenen i Roskilde 1983, tillsammans med bl.a Simple Minds.

ANC-galan samma år.

Detta vet du inte: Producerat skivor, bl a Tomas Ledin. Skrivit låtar åt Sven-Ingvars och Totta Näslund. Bott i Amazonas.

Första album: 1978, Ray Montana Band

MIKAEL RICKFORS

Största hit: ”Vingar”, 1988

Bästa minne: Första världsturnén med Hollies 1972

Detta vet du inte: Designat eko-kläder i baby-storlekar i bambu-viskos, egna uppfinningen Bamboojamas. Startat en skola i Kenya 2001. Ger stödkonserter för The Watoto Foundation i Tanzania.

Debutår: 1967

Första albumet: 1968, med gruppen Bamboo

CONNY BLOOM

Största hit: All lips and hips, med Electric Boys. Låten gick även in på Billboard-listan i USA.

Bästa minne: När jag 17 år gammal fick min första riktiga Fender-gitarr

Debutår: 1984.

CLAS YNGSTRÖM

Största hit: ”I Ain’t Beggin’” 1985

Bästa minne: När jag efter att ha spelat förband till Chuck Berry fick en varm kram av honom, med orden ”......I really love your music, and you can play the lowdown blues too!”

Debutår: 1963, på Domnarvets Gymnastik- och idrottsförenings julfest i Borlänge. Tio år gammal.

Första album: 1974, progg-plattan ”Greatest Sits” med bandet Soffgruppen.

JANNE ÅSTRÖM

Bästa minne: Sjunga Queen och Bowie i Royal Albert Hall, London

Besvikelse: Splittringen av humorgruppen REA.

Debutår: 1987

Första album: 1993