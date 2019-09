Tyst manifestation för att rädda jorden

I en tyst manifestation lade sig ett antal personer ner på Larmtorget. De skulle symbolisera de arter som dör ut, till följd av klimatförändringarna. Det enda som hördes var ”Härlig är jorden”, spelat på saxofon.

Foto: Karin Asmundsson

På fredagen var det klimatmanifestation i Kalmar i hela landet, och över hela världen.

Fredagens manifestation samlade mellan 300 och 400 personer, som trotsade regnet för med ord, sång och musik kämpa för en bättre värld.

”Vad vill vi ha?

Klimaträttvisa!

När vill vi ha det?

Nu”

skanderades det i talkör.

Manifestationen inleddes på Stortorget. Hela dagen hade Estelle Rosén och Sofie von Zweigbergk, som båda går i nian, Estelle på Kalmarsundsskolan och Sofie på Falkenbergsskolan, varit på plats och skolstrejkat. ”Jag borde vara i skolan” stod det på ett plakat.

– Folk som går förbi säger bra saker, men inte på internet, säger Estelle.

Fram på eftermiddagen fick de sällskap av fler klimataktivister.

På Stortorget hölls det korta tal. Det var namninsamling för ett medborgarförslag som ska lämnas in till kommunen med kravet att utlysa nödläge för klimatet för att göra en skyndsam omställning. ”Om vi ska kunna se kommande generationer i ögonen är det dags att agera nu”.

Elisabeth Zöttl hade lagt ett medborgarförslag i våras om att kommunen bör införa en koldioxidbudget, och kunde meddela att det förslaget precis antagits av vatten- och miljönämnden.

– Det är viktigt att ha mätbara mål.

Dessutom ska det införas ett klimatpris, som ska gå till personer eller organisationer som gör bra saker för klimatet. Ytterligare en nyhet är att Kalmar ska ingå i ett forskningsprojekt för att beräkna de lokala konsumtionsutsläppen, baserat på hur man handlar.

Strax efter fyra började demonstrationståget gå, fyllt med hemmagjorda plakat med budskap som Moder jord Me too, 100 företag står för 71 % av utsläppen, Det finns ingen planet B, Det finns ingen grön kapitalism, Flyg fula flygsubvention flyg, Don´t be a fossil fool och Tillsammans för klimatet.

Tåget gick först till Jordbroporten och sedan vidare till Larmtorget, där den tysta manifestationen genomfördes, och sedan tillbaka till Stortorget.

Varje fredag är det Fridays for future på Stortorget i Kalmar. Under fredagen genomfördes manifestationer över hela världen. I Stockholm beräknas mellan 40 000 och 60 000 personer ha deltagit i klimataktionen.