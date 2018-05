Undersöker gränser mellan mode och vetenskap

Foto: Karin Asmundsson

Mode för att identifiera döda, datorgenererade mönster och kroppar som aldrig är ”rätt” – i Transfashional smälter mode samman med konst, design och arkitektur.

– Mycket handlar om att undersöka gränserna mellan mode och vetenskap, och vad som händer när man flyttar verk till ett annat sammanhang, säger Dobrila Denegri som är konsthistoriker och curator.

Hon pratar om den fjärde industriella revolutionen - efter ångmaskinen, det löpande bandet och informationssamhället– när digitaliseringen leder till att maskiner, människor och system kopplas ihop, och vad det kommer att innebära, inte minst för modet.

– Modet är en enorm industri, väldigt kommersiell, med överproduktion och överkonsumtion.

I objekt och filmer vrider och vänjer konstnärerna och modeskaparna, på detta om kroppar och kläder. Transfashional har tidigare visats i London, Warszawa och Wien och utvecklas ständigt. I Sverige har hon letat rätt på de tre modeskaparna Linnea Bågander, Martin Bergström och Minna Palmqvist.

Linnea Bågander visar två filmer där hon utforskar kroppen och utrymmet mellan kropp och kläder. I en ställning, som påminner om Leonardo da Vincis experiment med bärbara flygmaskiner, tar hon sig runt i i ett stenlandskap,och i en annan film rör sig ett slags väsen, som hela tiden omformas, i skogen.

Martin Bergström har utgått från herbarier, alltså samlingar med pressade och katalogiserade blommor för att göra mönster, både till tyg och tapet.

Minna Palmqvist har undersökt kroppen, den slanka perfekta kroppen som är utgångspunkten för modeskapande och istället gjort nya provdockor där hon pusslat ihop bitar av både manliga och kvinnliga dockor. Hur man än gör blir det aldrig ”rätt”, och vem är det som bestämmer vad som är ”rätt”. Afra Kirchdorfer har gjort ett helt nytt koncept, en uppsättning av tygbitar, snören och band så man kan skapa sina egna kläder.

I utställningens starkaste verk av Kara Torres, filmerna Unmaking och An Impossible Wardrobe for the Invisible finns en sekvens där en man beskriver arbetet med att identifiera de döda som dumpats i massgravar under kriget i tidigare Jugoslavien. Hon visar också fall av ”skapande genom förstörelse” där modellerna bär kläder som blir upplösta när de kommer i kontakt med vatten. Det som är kvar är spår av tyg och sömmar och stygn.

Maximilian Mauracher arbetar med mönster. Han har utvecklat NOUS001 – en maskin som med artificiell intelligens genererar mönster och textila skisser.

– Jag har matat in 3 000 bilder, och sedan har datorn analyserat bilderna och skapat nya. Den kan inte göra något från börja, utan måste ha något att arbeta med. Allt handlar om processen, förklarar han.

Här har han samarbetat med Designarkivet i Pukeberg, Nybro. På väggen hänger tre tyger från 70-talet, och i kuben bredvid de mönster som blev resultatet av NOUS001:s arbete. Vill man fördjupa sig i 70-talet finns Wanja Djanaieffs skisser inför vinter-OS 1972, där idrottarna inifrån och ut var klädda i nationalistiska färger, med gula kronor på blå botten. På fötterna hade de näbbstövlar

Christina Dörfler-Raab experimenterar med att färga eller snarare avfärga kläder i tekniker som gör att resultatet blir oförutsägbart och därmed unikt, Anna-Sophie Berger gör om modeplagg till konst genom att ge dem en ny innebörd – och sedan kan de bli modeplagg igen.