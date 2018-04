Utbildningen som säkrar jobb: ”Man känner sig eftertraktad”

Foto: Erika Landt

På grund av den stora bristen på bussförare får eleverna, som utbildar sig på SYAB:s bussförarutbildning i Kalmar, jobb direkt efter dem är färdiga.

– Det känns bra att utbildningen är kort och att man får jobb direkt efter, säger Ismail Moradi, som utbildar sig till bussförare.

Under 25 veckor utbildar sig eleverna på SYAB:s bussförarutbildning och redan innan de är färdiga räknas det med att de får ett jobb. Bussbolagen ringer till SYAB under utbildningen för att höra om eleverna är intresserade av att få ett jobb senare berättar Per Elofsson, lärare på bussförarutbildningen.

– Man känner sig eftertraktad och det är kul, säger Per Ekelund, bussförarelev.

Bristen på bussförare är anledningen till att eleverna kan garanteras jobb efter utbildningen. Bristen beror mest på att många förare gått i pension, men också att linjetrafiken ökar och folk blir uppmanade till att åka mer kollektivt.

Mersad Picar, som utbildar sig till bussförare, anser att de viktigaste de lär sig under utbildningen är passagerarvänlighet och miljökörning. Per Ekelund förklarar att det är viktigt att veta hur man ska bete sig runt resenärer och att körningen ska vara passagerarvänlig. Eleverna lär sig därför att de i början ska köra lugnt och sansat, trots att de kan bli sena enligt tidtabellen och att passagerare kan bli sura. Dessutom måste de måste lära sig köra miljövänligt på grund av att bussarna ofta är tungt lastade, något som drar mycket bränsle.

Under några veckor har eleverna också haft praktik, där de fått åka med på olika bussar. De har inte fått köra bussarna själva under praktiken, vilket eleverna tyckt varit tråkigt. Bussförareleven Wissam Alkade förklarar att trots att det har varit tråkigt så är det viktigt för dem att lära känna områdena och busslinjerna och att de inte skulle kunna jobba utan att ha haft praktiken.

Lärarna på bussförarutbildningen är oftast inte lärare i grunden, utan kommer från bussföraryrket direkt. Något eleven Per Ekelund värdesätter.

– För oss känns det bättre att det är någon som kommer från branschen, säger Per Ekelund.

Wissam Alkade förklarar att eleverna och lärarna på utbildningen blir som en familj tack vara alla lektioner och körningar de haft tillsammans. Läraren Per Elofsson säger att alla bjuder på sig själva och att det bidrar till den goda stämningen.

Jobben efter utbildningen kan innebära både stadskörning och körning längre sträckor. Först och främst börjar eleverna med att repetera B-körkortet och sedan får de börja köra minibussar. När lärarna anser att man kan detta får man busskort. Allra sist i utbildningen är det yrkeskompetensen, YKB, som står i fokus. Det måste eleverna ha för att få jobba. För att få YKB:n kör de avancerad körning, som innebär körning till mål längre bort i Sverige.

– Man lär sig nästan allt och känner sig redo för att jobba, säger bussförareleven Mersad Picar.