V vill se mötesplats för alla i Berga

Foto: Tomas Löwemo

Tänk dig en fritidsgård, fast för alla åldrar där det bland annat går att fika till överkomligt pris, låna böcker och där det finns rum för ideella föreningar. Det vill Vänsterpartiet i Kalmar se i Berga under nästa mandatperiod.

Vid en pressträff i Berga centrum under fredagen presenterade Vänsterpartiets planerna på en ny mötesplats. Ännu är planerna på idéstadiet men tanken är att använda någon av de tomma affärslokalerna i Berga centrum.

– Vi är duktiga på att bygga bostäder och vägar i Kalmar, vilket är viktigt. Men vi måste även fylla områdena med liv, säger Liselotte Ross, kommunalrådskandidat.

– Det finns i dag ingen mötesplats i Berga där man kan träffas och bara hänga, säger Jens Körge, andranamn på V:s Kalmarlista.

– Det finns flera tomma lokaler i Berga centrum och förhoppningen är att skapa en mötesplats för Bergabor och alla andra som bor i norra Kalmar.

Hittas en lämplig lokal så saknar Vänsterpartiet inte idéer på vad som denna kan fyllas med. Biblioteksfilial, e-sport, samtalsrum, ateljéer och IT-kafé är bara några av förslagen.

– Det finns ett aktivt föreningsliv i Kalmar och det hade varit bra med en gemensam plats där föreningarna kan hyra ett rum för möten och annat, säger Leila Benlarbi, tredjenamn på V:s Kalmarlista.

– I dag har vi fritidsgårdar för unga och träffpunkter för de äldre, båda är riktigt bra men det behövs en plats där både barn och vuxna kan träffas.

Vänsterpartiet vill att en utredning startas under nästa mandatperiod där man lyssnar in vad föreningarna och invånarna i norra Kalmar efterfrågar. Hur lokalen ska finansieras är inte bestämt men Vänsterpartiet vill att kommunen går in och står för åtminstone delar av omkostnaderna.