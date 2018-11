VA-arbete på Tallhagsvägen – Så ska trafiken ledas om

Nu inleds den större delen av arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i Tallhagsvägen. Från och med onsdag, 28 november, ska trafiken ledas om.

Foto: Fredrik Svensson

Arbetet i området har redan påbörjats, men det är först nu som trafiken på allvar drabbas av ledningsbytet som planeras pågå vecka 48–51 och vecka 2–6.

– Vi kommer arbeta på djupet, bitvis arbetar vi nere på fyra meters djup, skriver Kalmar Vatten på hemsidan.

– I schakten ska vi anlägga fyra vatten- och avloppsledningar, det normala är annars tre. Det blir en dricksvattenledning, en spillvattenledning samt två självfallsledningar, en för dagvatten och en för spillvatten.

Det innebär att schakten blir både djupa och breda.

Cyklister och gångtrafikanter möttes i förra veckan av staket och hänvisningsskyltar norr om viadukterna under Ölandsleden. Nu ska den delen vara öppen, och trafiken leds in på Jägarevägen, via Skogsliden och ut på Funkabovägen.

På andra sidan vägen leds cyklar och gående om längs Neptunusvägen. Det gör även biltrafiken i norrgående riktning, och vägen enkelriktas. Motortrafiken separeras från cyklar och gående med ett staket, men Kalmar Vatten utlovar öppningar för de boende som har sina utfarter på östra sidan av gatan.

För bilister på väg söderut är det en provisorisk väg lagd ovanpå gång- och cykelvägen längs Tallhagsvägen som gäller.

Foto: Fredrik Svensson

Busshållplatsen ”Funkabovägen”, som ligger på Tallhagsvägen, tas bort under byggtiden. Det gör även brevlådan i korsningen Tallhagsvägen och Jägarevägen. Båda kommer att komma tillbaka när arbetet är avslutat.

– Vi uppmanar alla att parkera en bit utanför arbetsområdet så att trafik och linjetrafik kommer fram, skriver Kalmar Vatten på hemsidan.

När VA-arbetet i Tallhagsvägen är klart kommer det att arbetas i Funkabovägen under ytterligare en månad, vecka 6 till 10.