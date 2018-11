Vägarbete: Trafik leds om på Tallhagsvägen – stort VA-arbete

Foto: Lena Ehring

Med början på onsdag, 28 november, kommer Kalmar Vatten att byta ut vatten- och avloppsledningar i Tallhagsvägen. Trafiken kommer att ledas om.

Arbetet, som beskrivs som omfattande, beräknas pågå under vecka 48 till 51 samt under vecka 2 till 6 under början av 2019.

”Detta kommer att innebära att trafiken leds om och att parkeringsförbud införs på vissa gator under perioden”, skriver Kalmar Vatten på hemsidan.

Boende kommer att drabbas av störningar vad gäller tillfarter och parkeringsmöjligheter. Dessutom kommer trafiken att ledas om när delar av Tallhagsvägen stängs av.

Bilister uppmanas att välja en annan väg. Den som är på väg i norrgående trafik hänvisas via Neptunusvägen, som blir enkelriktad.

Södergående trafik hänvisas till en provisoriska väg som går på gång- och cykelväg. Den provisoriska vägen blir också enkelriktad.

Cyklister och gående kommer under perioder att hänvisas till andra vägar, bland annat Funkabovägen och Skogsliden.

Busshållsplatsen på Tallhagsvägen, som ligger mellan Funkabovägen och Jägarevägen, kommer att plockas bort under byggtiden.

Enligt Kalmar Vatten kommer hela etappen Tallhagsvägen/Funkabovägen att vara klar i slutet av mars.