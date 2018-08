Valdebatt hölls på Stadsmissionen i Kalmar

Foto: Lindah Tisjö

Under lördagsförmiddagen hölls en valdebatt på Stadsmissionen i Kalmar där alla riksdagspartier hade en representant från vardera parti. Debatten hölls för att lyfta fattigdomsfrågan och se vart Kalmars politiker står i frågor rörande ämnet.

Frågorna som togs upp under debatten var frågor som medborgarna själva hade lämnat in, dels i en fysisk frågelåda på stadsmissionen men också på Facebook, via mejl och via samtal.

Debatten började med att alla politikerna fick presentera sig kort och därefter lästes ett påhittat, men högst verklighetstroget, case upp som politikerna skulle få ge sin syn på. Det handlade om en kvinna i Kalmar med diverse problem som på olika sätt hade hamnat lite snett i samhället.

De partirepresentanter som ville fick sedan en minut på sig att göra sitt utlägg.

– Socialförvaltningen är underbudgeterad och måste få mer pengar, sa Annica Carlsson Wistedt, (MP).

– Det finns för många led idag, för många personer man måste tala med. Det sägs att ”man måste vara frisk för att orka vara sjuk” och det ligger mycket i det, sa Christoffer Dywik, (KD).

En av de första frågorna som sedan dök upp var hur partierna ville förhindra grupperingar i samhället och öka inkluderingen. KD´s Christoffer Dywik menade att integrationen var absolut viktigast och att det behövs en ordentlig introduktion till de som kommer hit från andra länder.

– En introduktion i det svenska samhället och vår kultur. Den introduktionen ska ske på en gång, man kan inte vänta tills de har fått sitt uppehållstillstånd, sa han.

Roger Holmberg (S) berättade om hur han dagligen möter nysvenskar ute i samhället; inom skolan, sjukvården och näringslivet.

– Sverige stannar utan invandrare, sa han och fick en stor applåd.

En annan fråga berörde huruvida politikerna anser att det är för mycket eller för lite krav på de som ansöker om bistånd i Kalmar.

– Ibland är man så ivrig att sätta åt fusket att man sätter åt dem som verkligen behöver det, sa Bengt Thörnblad, (C).

Vid ett tillfälle eldade Vänstern på Sverigedemokraterna och sa att integrationspolitiken är oerhört viktig och att invandringen är en stor tillgång. Curt Gustavsson svarade att SD inte är emot invandrarna i sig utan invandringspolitiken som varit alltför generös.

När den väldigt konkreta frågan om partierna vill förbjuda tiggeri eller inte så kom debattens första riktiga konkreta svar från alla deltagande politiker.

– Jag tror inte på tiggeriförbud. Det går inte att förbjuda fattigdom, det handlar om humanism, sa Carl-Henrik Sölvinger, (L).

Kristdemokraterna höll med. Moderaterna däremot var för ett förbud mot tiggeri och SD höll med.

– Tiggeri är ofta en kriminell verksamhet och vi tycker att man ska se till att människorna får hjälp i sina hemländer istället, sa Curt Gustavsson, (SD).

– Vi kan inte ta bort tiggeri. Det finns ingen som vill tigga, som växer upp och tänker att ”när jag blir stor ska jag bli tiggare”. Det är dessutom dags för oss att lösa härbärgen, sa Liselotte Ross, (V).

Centern i sin tur vill inte förbjuda tiggeri, men de vill att EU ska göra mer åt det på ett nationellt plan.