Validering av yrkeskunskap i ny avhandling

Foto: Maria Johansson

I mitten av maj disputerade Maria Johansson från Malmö i pedagogik på Linnéuniversitetet. I sin avhandling undersöker hon metoderna för validering inför antagningen till yrkeslärarprogrammet på de tio platser i landet där utbildningen ges. Avhandlingen belyser också begreppen kunskap och yrke och hur dessa hanteras på högskola och universitet.

– Det viktigaste för mig var att verkligen försöka förstå komplexiteten i valideringen av yrkeskunskap. Detta och vad valideringen i förlängningen gör med vår syn på yrkeskunskapen, var vad jag ville beskriva i min avhandling, säger Maria Johansson.

För att söka ett yrkeslärarprogram krävs både allmänbehörighet och särskild behörighet i form av ”kvalificerad och relevant yrkeskunskap”. Studenten bedöms utifrån arbetsgivarintyg/betyg och skriftliga berättelser om yrkeskunskapen. Inom alla de omkring tvåhundra tillgängliga yrkesämnena finns riktlinjer för vilken yrkeskunskap som är relevant, som är grund vid antagningsprocessen.

Marias studie visar att dessa kriterier är allmänna och liknar varandra, och i vissa fall kan upplevas som irrelevanta för yrket. En ytterligare riskfaktor vid validering av yrkeskunskap är att den verkliga yrkeskunskapen kan hamna i skymundan medan det istället blir de sökandes förmåga att formulera sig i skrift som premieras.

Andra slutsatser är att det inte enbart är de bestämda kriterierna som tas i bruk i valideringen. Värderingar hämtas även från andra källor, såsom diverse policydokument. Men i dessa är det vanligtvis sociala och ekonomiska frågeställningar som dominerar, tillsammans med fokus på tillvägagångssätt för att få fler behöriga lärare.

– Det innebär att värden som till exempel yrkesstolthet trängs undan. Det gör också att kunskapsfrågan kommer i skymundan, trots att vi påstås leva i kunskapssamhället, påpekar Maria Johansson.

Maria kommer framöver att ägna sig åt fortsatt forskning om yrkeskunskap.

Fotnot: Avhandlingens titel är “Institutionalisation of validation and the transformation of vocational knowledge - the case of admission into the Vocational Teacher Education in Sweden”.