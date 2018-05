Vapenamnestin: Stort tryck sista dagen – Totalt 274 vapen inlämnade

Efter att den nationella vapenamnestin avslutade den siste april har arbetet med att katalogisera de inlämnade vapnen och ammunitionen pågått. Nu redovisar Polisen hur många gevär, pistoler och harpuner som lämnats in.

Under amnestins allra sista dag var det många som passade på att göra sig av med gamla vapen. Martin Petersson, gruppchef vid Polisen i Kalmar, satt själv i inlämningen den dagen.

– Då fick vi in 28 av de 274 vapen som lämnades in under perioden, säger han.

Fick du någon uppfattning av vilken den typiske inlämnaren var?

– Det var hela spektrat av människor, och både kvinnor och män

Foto: Fredrik Svensson

Under den förra amnestin, 2013, lämnades cirka 500 vapen in. Men förväntningarna, både lokalt och nationellt var lägre ställda den här gången.

– Förhoppningen nationellt var att få in automatvapen, men vi har inte fått in ett enda.

Det betyder inte nödvändigtvis att det finns många vapen av den sorten som är i omlopp, tvärtom.

– Flödet av automatvapen är inte så stort i kriminella kretsar i Kalmar, säger Martin Petersson.

– Men alla vapen kan användas i olagliga syften. De som vi har fått in ska nu kontrolleras, i nuläget vet vi inte om något av dem har använts kriminellt.

Foto: Fredrik Svensson

I några fall är det dock troligt att åtminstone syftet varit mörkskyggt.

– Vi har fått in en del avsågade hagelgevär, och det är ju något som någon gjort själv med någon form av baktanke.

Den allra flesta vapen som lämnats in är fungerande. Men bland handeldvapnen märks många äldre modeller.

– Det är mycket amerikavapen som äldre släktingar har tagit med sig, säger Martin Petersson.

Syftet med amnestin har varit att minska antalet oregistrerade vapen som är i omlopp, och därmed varit tillgängliga för kriminella. Under hösten planeras en amnesti för sprängmedel, med förhoppning att bland annat få in handgranater.

Och till sist frågan som ”måste” ställas:

Har ni fått in något ”Palmevapen”?

– Nej, säger Martin Petersson, och skrattar.