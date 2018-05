Värmen håller i sig – tack vare jetströmmarna

Det stabila högtrycket ligger kvar en bra bit in i veckan, enligt meteorologerna på Foreca. Enligt prognosen kan det lokalt bli närmare 30 grader på torsdag.

Väderprognoserna är alltid osäkra, speciellt på mer när några dagars sikt. Men vädertjänsten Foreca förutspår att temperaturen i Kalmar och Oskarshamn ligger stadigt över 20 grader fram till åtminstone fredag den 8 juni.

Anledningen till att det stabila högtrycket ligger kvar är den jetström som ligger norr om Sverige, och som håller den kalla luften kvar kring nordpolen samtidigt som varm luft kan strömma in från söder.

Foto: Jens Meyer

Jetströmmar är inga tillfälliga fenomen, de finns ständigt högt upp i atmosfären, på mellan sju och tolv kilometers höjd. När jorden värms upp av solen uppstår skillnader i temperaturen. Mest värms jorden vid ekvatorn, men eftersom saker gärna vill vara i jämvikt innebär det att varm luft rör sig norrut och kall luft söderut.

Där dessa luftmassor möts uppstår stora tryckskillnader, och rejäla vindhastigheter. Eftersom jordklotet roterar blir riktningen på vinden i huvudsak västlig, och ligger normalt på omkring 30–75 meter per sekund, men kan komma upp i över 100 meter per sekund, med toppnotering på 150 meter per sekund.

Även om luften i huvudsak rör sig västerut slingrar sig ofta jetströmmarna i nord och sydlig riktning. Men den jetström som just nu ligger mellan oss och den kalla luften vid nordpolen har varit stabil, och ser ut att fortsätta vara det ett tag till.

I Kalmar visar prognosen på strax under 25 grader under första halvan av veckan, med lägsta temperaturer bara precis under tio grader. I Oskarshamn blir det ännu varmare, över 25 grader, med chans för kvicksilvret att krypa över 30-gradersstrecket under torsdagen.

Och när värmen väl ger med sig är det inte omöjligt att det bjuds på ett ordentligt skådespel i form av blixtar och dunder.