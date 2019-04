Vårtecken: Så många skadar sig på gräsklipparen – frakturer och amputationer vanligast

Gräset växer som... gräs, och en del har redan plockat fram gräsklipparna för säsongen. Men var försiktigt – hundratals svenskar skadar sig varje år så illa att de behöver läggas in på sjukhus.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Skaderisken är kanske inte det första man tänker på när det börjar bli dags att rulla fram gräsklipparen för säsongens första klippning. Men faktum är att omkring 500 personer vårdas på sjukhus eller i den specialiserade öppenvården varje år efter att ha skadat sig på gräsklipparen. Ett tiotal av dessa i Kalmar län. Detta enligt siffror från Socialstyrelsen.

– Av dem som läggs in på sjukhus är frakturer och amputationer de vanligaste orsakerna, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Foto: Grafik: Nyhetsbyrån Siren

Under 2017 behövde 32 patienter amputera ett eller flera fingrar efter en gräsklippningsrelaterad olycka. Tio patienter förlorade en eller flera tår, enligt vad som har rapporterats till Socialstyrelsen. Den vanligaste skadan är dock sårskador av olika slag.

Antalet patienter som skadats på grund av "kontakt med motordriven gräsklippare", som det heter i statistiken, har under en tioårsperiod legat på en ganska jämn nivå. Ungefär 500 till 600 sådana fall rapporteras varje år till Socialstyrelsen från sjukhus och specialiserad öppenvård, som akutmottagningar och ortopedkliniker.

– Antalet rapporterade fall är kanske något i underkant, men man får nog se detta som ganska stabil och adekvat statistik, säger Pernilla Fagerström till Nyhetsbyrån Siren.

Ungefär fyra av fem patienter är män, om det speglar fördelningen av könen på de som faktiskt klipper gräs framgår inte.

Klart flest fall rapporteras i Västra Götaland, med i genomsnitt 125 fall om året över en tioårsperiod. Även Skåne har fler rapporterade gräsklippningsrelaterade skador än Stockholms län.

Foto: Grafik: Nyhetsbyrån Siren

I Kalmar län har det under de senaste tio åren som det finns statistik för varit 15–20 skadade per år, med ett snitt på 17 fall. Undantaget är 2017 som hamnade en bit under snittet med 12 rapporterade skador. Totalt har 174 personer fått vård efter en gräsklippsrelaterad skada i länet mellan 2008 och 2017.

Någon förklaring till minskning är svår att finna i till exempel vädret. Sommaren 2017 var enligt SMHI svalare än 2016, men ganska lik 2015. Som vanligt när statistik bryts ner så att antalet blir relativt litet får små förändringar stort genomslag. Men trenden finns även på nationell nivå. Möjligen har det ökande användandet av robotgräsklippare påverkat skaderisken.

Hur förra sommarens torka slår igenom återstår att se.