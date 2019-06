”Vildsvin måste ses som en resurs inte som avfall”

Foto: Andreas Bendroth

– Vildsvinet måste börja ses som en resurs och inte som ett avfall, säger Tomas Nilsson som sedan 1997 driver vilthanteringsläggningen Tvärskogs vilt som idag köper in och säljer vilt från hela södra- och mellansverige.

Vi träffar Tomas Nilsson på hans kontor en bit utanför Tvärskog.

Det är Tomas och hans fru Karin Andersson som har startat företaget tillsammans.

– Min fru äger halva företaget och är kvalitetsansvarig.

Försäljningen sker framförallt till grossister. Den enskilda största grossisten är Martin och Servera som svarar för 80-85 procent av hela omsättningen.

– De säljer framförallt till restauranger och storkök.

Någon enstaka procent av omsättningen står försäljningen till privatpersoner för.

– De som handlar privat får i dagsläget komma hit själva och hämta sin låda, men vi håller på och tittar på en distributionskanal, berättar Tomas.

Vad det gäller inköp av vilt så har företaget uppsamlingsplatser, kylcontainrar, för enskilda jägare där de kan hänga in allt vilt. Om man inte har nära till anläggningen för då kan man lämna in allt vilt i en depå på plats. Man har också avtal med olika gods och gårdar där företaget förbinder sig att köpa allt vilt som skjuts under hösten.

– Vi hämtar djuren själva och transporterar ner dem hit där vi slaktar, styckar och paketerar, berättar Tomas.

Med konsultcheckar från Regionförbundet började företaget investera i digital teknik förra året och sedan i oktober har alla djur som passerar vilthanteringsanläggningen en QR-kod.

– Det gör att jägaren kan följa exakt vad som händer med djurkroppen i sin egen mobiltelefon. Det underlättar administrativt något oerhört. Innan kunde Eva på kontoret hålla på tre dagar i veckan med att bara fylla i XL-ark. I dag gör hon samma jobb på 15 minuter. Hon bara trycker på en knapp sen sorterar viltportalen, vår hemsida, upp allting som har levererats. Den räknar ut allt. Det kommer bara ut listor färdigt.

En affär som ökar hela tiden enligt Tomas är återtag. Det innebär att jägarna som har skjutit djuret, lämnar in det och får tillbaka det styckat och klart.

– Alla jägare är inte intresserade av att vilthantera. De vill jaga och tycker det är bättre att låta dem som kan slakta och stycka få göra det. Och så betalar de för den tjänsten.

De senaste åren har både Jägareförbundet och LRF lobbat för enklare regler för försäljning av vildsvinskött. Det handlar om att jägare ska få möjlighet att sälja direkt till konsument, restauranger och andra näringsidkare i småskalig form. Men Tomas menar att den lösningen redan finns idag.

– Det kallas återtag. Kör de in vildsvinet här så kan de ta hem köttet och sälja det sedan. Då har det gått igenom kontrollinstanserna och hela den kedjan. Då får de lagligt sälja in till en restaurang eller butik, vad som helst.

Just vildsvin är ett problem idag när det kommer till avsättning menar Tomas.

– Det skjuts så pass mycket att vi har svårt att göra oss av med allt kött.

Varför är det så?

– Delvis så är det en relativt ny produkt fortfarande. Sen har det talats så mycket negativt om vildsvin, vilket inte gör det lättare att sälja in. Vildsvinet måste börja ses som en resurs och inte som ett avfall.

Enligt Tomas ligger Sverige 20-25 år efter övriga EU i att hantera och sälja vildsvin.

– I Tyskland och Polen där det har funnits mycket vildsvin länge vet man hur man förvaltar köttet och det finns etablerade försäljningskanaler.

Svenskt vildsvinskött är dessutom 40-50 procent dyrare. Anledningen är de höga kostnader som den svenska hanteringen av vildsvin innebär.

– De som tycker att jägare ska få möjlighet att sälja direkt till slutkund argumenterar ofta med att priset på köttet blir billigare, och det är klart att det blir billigare om vildsvin inte längre behöver passera en vilthanteringsanläggning, säger Tomas som dock tycker det är viktigt att slå vakt om de höga hanteringskraven.

– Vi har veterinärer här 2-3 gånger i veckan. Vi får inte släppa ut en bit här som inte är kontrollerad.

Tomas ser istället en annan lösning på vildsvinsproblematiken, en lösning som även Moderaterna i länet har lyft fram bara det senaste halvåret.

– De offentliga köken måste börja upphandla svenskt vildsvinskött. Det skulle snabbt tömma våra fryslager och i sin tur göra att vi kan höja priserna till jägarna igen. Som det ser ut idag har vi massa vildsvin på lager som bara kostar oss pengar.

Tomas berättar att de första tre åren drev han verksamheten vid sidan av.

– Jag och frun hade vanliga jobb och skötte vilthanteringen på fritiden. Allt vi tjänade på vilthanteringen då investerade vi in i företaget.

Enligt Tomas måste du upp i 2 000 klövdjur om året för att en vilthanteringsanläggning som är godkänd av Livsmedelsverket ska kunna gå runt.

– Annars får du bara ha det som hobby.

När vi träffar Tomas är det maj månad och lågsäsong. Om det är något Tomas skulle önska så är det att jaktsäsongen hade varit mer utspridd över året.

– Kunde man sprida ut det vi gör på ett år istället för sex månader så hade vi haft en väldigt behaglig arbetsmiljö. Nu jobbar vi istället sju dagar i veckan hela hösten. Mellan augusti och januari snurrar 90 procent av allt vilt igenom.

Fakta Tvärskogs vilt Huvudort: Tvärskog. Omsättning: Cirka 18 miljoner kronor 2018. Vd: Tomas Nilsson. Antal anställda: 12. Gör: Slakteri för vilt såsom hjort, älg, rådjur, vildsvin och mufflon. Framtida mål: Fortsätta expansionen med tillväxt på 25-35 procent.

Totalt är man 12 anställda på Tvärskogs vilt AB. Det är fyra på kontoret, två lastbilschaufförer, fem i slakten och stycken och en som städar.

– Våra slaktare och styckare är gästarbetare från Lettland. De som har varit här längst har varit här i tio säsonger.

Varför inga svenskar?

– Dåligt utbud. Det går tio slaktare/styckare på en svensk. Sen är det obekväma arbetstider. Det mesta av viltet som vi får in, det får vi in på kvällar, nätter, och helger. Där tror jag den stora problematiken ligger.

Av allt det slaktavfall som blir kommer det mesta till nytta.

– Alla organ, styckben, fett och senor som blir över exporterar vi till Tyskland idag, till en djurfabrik, som gör konserver till hundar.

Det företaget får betala för att bli av med är vildsvinsskinn, huvuden på vildsvin och hjortdjur samt alla klövar.

– Det blir en 6-7 ton i veckan som då antingen går till förbränning eller omvandlas till biogas. Så används gör det ju, men vi får betala för att bli av med det. 4,50 kronor kilot kostar det.

Något annat som kostar, men som i det här fallet är en investering för framtiden är den utbyggnad av kylrummet som pågår när Östra Småland är på plats. Man håller också på att asfaltera större ytor runt anläggningen.

Vad har asfalt med en vilthanteringsanläggning att göra?

– Det handlar om hygien. Med hårdgjorda ytor istället för grus rör inte bilarna upp en massa damm. Det är sådant man inte alltid tänker på.